Kendall Jenner se resiste a tener hijos por culpa de su hermana Kylie

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kendall Jenner es la única hija de Kris Jenner que todavía no se ha animado a debutar en la maternidad. Al margen de la buena marcha de su relación sentimental con el jugador de baloncesto Devin Booker, desmontados ya los bulos sobre su supuesta ruptura, lo cierto es que la hermanastra de Kim Kardashian ha vuelto a dejar muy claro que no está preparada para lidiar con la cara menos amable de cualquier embarazo.

De hecho, en un adelanto del nuevo episodio de ‘Las Kardashian’, la maniquí llega a asegurar que el segundo proceso de gestación de su hermana pequeña Kylie, quien tiene dos hijos con el rapero Travis Scott, solo le sirvió para reafirmarse en su deseo de vivir sin ese tipo de ataduras, con independencia del cariño que siente por sus sobrinos y de los buenos ratos que le brinda su condición de tía.

En el citado vídeo, Kylie no deja de quejarse ante su hermana mayor de algunos de los contratiempos que trae consigo su embarazo de esos días, el relativo a ese segundo retoño que, hasta hace solo unos meses, se daba a conocer como Wolf. La reina de los cosméticos lamenta no haber podido salir de fiesta o tomarse una copa durante cerca de un año, a lo que Kendall reacciona posteriormente con una frase que denota un claro alivio al no encontrarse ella en esa situación.

“Necesito salir una noche. No he podido disfrutar de una noche para mí en casi un año”, señala Kylie con un punto de hartazgo. “Ese embarazo ha sido como un momento de alerta para mí, como de planificación familiar. Es que es demasiado”, confiesa la estrella de las pasarelas en relación con los desafíos a los que se enfrenta su hermana. Por desgracia para ella, su madre Kris no ha dejado de presionarla para que le dé un nieto o nieta, y todos los fans de la televisiva familia saben que la matriarca puede ser muy persuasiva cuando quiere.