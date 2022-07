La nueva novia del ex de Yanet García, Martha Higareda recuerda el día en el que rechazó al cineasta Alfonso Cuarón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque ha logrado saltar a la fama con películas como “Cásese Quien Pueda” y “No Manches Frida”, Martha Higareda confiesa su carrera pudo haber iniciado mucho antes de la mano de uno de los directores más reconocidos de México; sin embargo, un importante detalle impidió que esto sucediera.

En entrevista para “Tunight Show”, la actriz reveló que iba a formar parte del elenco de “Y Tu Mamá También”, cinta dirigida por Alfonso Cuarón, pero cuando se enteró de que había una escena en la que tendría que aparecer desnuda, declinó la oferta.

“A los 14 años hice mi primera audición y fue para Alfonso Cuarón. Hice el casting y me había quedado con el papel, pero mis papás tenían que firmar por mí porque había un desnudo y yo era menor de edad. Al final hablé con él y le dije que no iba a participar porque no quería faltar a los principios y valores que me habían inculcado”, dijo Martha.

Asimismo, la actriz contó que años más tarde pasaría la misma circunstancia en la cinta “Amarte Duele”, pero a diferencia de la ocasión anterior, ya aceptó aparecer como Dios la trajo al mundo porque ya era mayor de edad.

Martha y el ex novio de “La Chica del Clima”

Yanet García fue novia de Lewis Howes, quien actualmente es pareja de Martha Higareda. Pero según la antigua “Chica del Clima” de Televisa, esta relación entre el empresario y la actriz empezó de manera poco honesta, al parecer éste aún estaba con Yanet cuando ya empezaba a tener acercamientos con Higareda.

Sobre esto en su momento la protagonista de “No Manches Frida” dijo: “Tal cual es un chisme. Lewis y su ex pareja terminaron muchísimo antes de que nos conociéramos. Los dos somos personas de valores muy bellos. Yo lo que estoy haciendo ahorita es tomarme mi tiempo y conocerlo muy bien”. View this post on Instagram A post shared by Lewis Howes (@lewishowes)

De estas declaraciones ya hace más de un año, y durante todo este tiempo Lewis y Martha se conocieron muy bien y se convirtieron en una pareja estable. Sin embargo rumores de ruptura los rodearon hace algunos días, pero para acallar esta situación el empresario compartió una serie de fotografías en las que se muestra junto a la actriz en varias poses cariñosas y la acompañó con un tierno mensaje en el que deja ver que no les afecta en lo más mínimo lo que se invente de ellos. View this post on Instagram A post shared by Lewis Howes (@lewishowes)

Aquí el mensaje de Howes: “Agradecido por la paz, la diversión y el amor con Martha y por todas las aventuras que estamos creando”. Por su parte, Martha le respondió: “Es una hermosa aventura, amor. Amo cómo crecemos y expandimos nuestra alegría y nuestra paz”.

