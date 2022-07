Sandra Echeverría rompe el silencio en contra de Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch y les dice: “Que vayan y ¡chin… a su ma…”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sandra Echeverría presenta la serie “María Félix, La Doña” (Vix+), que estrenará a partir del próximo 21 de julio, donde comparte que el haber interpretado a esta gran diva mexicana la inspiró a hablar sobre el bullying del que fue víctima mientras rodaba la cinta “Salvajes” hace 10 años.

Bioserie de María Félix protagonizada por Sandra Echeverría comienza rodaje. / Mezcalent

“Pues, yo creo que ya estoy más grande, ya estoy más madura, ya soy una mujer más segura, tal vez hasta María Félix me dejó ese mensaje de no quedarnos callados y es una cosa que he tenido guardada durante mucho tiempo, sobre todo ahora que estoy grande y veo a gente nueva empezando”.

“Qué raro que dos hombres que están en el top de Hollywood, la gente no sepa que son realmente dos patanes”.

“Yo no puedo creer que dos tan famosos, tan exitosos, hayan sido dos patanes y que puedan tratar así a una mujer que estaba empezando”.

La actriz recuerda que Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Ages of Ultron) y Taylor Kitsch (X-Men Origins: Wolverine) pusieron en riesgo su vida sólo por diversión.

“Yo estaba en una escena con ellos en una camioneta donde supuestamente estaba secuestrada, tenía las manos atadas y los pies atados; entonces, yo realmente no tenía ni con qué detenerme y decidieron, entre tomas, mover la camioneta y hacer vueltas y todo para que yo saliera volando, ‘literalmente’. Entonces, entre más me golpeaba y más volaba, más risa les daba a ellos.

“Cuando terminamos las tomas, me salí, me ayudaron, salí toda lastimada y mi papá estaba ahí, estaba enojadísimo, quería decirle a alguien y le dije: ‘Mira, es mi primera película con Oliver Stone, estoy trabajando en Hollywood, dejémoslo pasar, no pasa nada, estoy bien'”.

Aunque uno de los actores terminó por arrepentirse de lo que le habían hecho. “En la premier, llegó Aaron Taylor a pedir una disculpa, incluso unos años después me lo encontré en un restaurante y volvió a pedirme una disculpa porque sabía que hizo mal”.

“A Taylor (Kitsch) le ‘valió dos pepinos’ y no me dijo nada, a él parece que no le importa realmente cómo se porta con una mujer”.

Sandra aprovecha para mandar un contundente mensaje a los actores hollywoodenses: “Que vayan y ¡chin… a su ma…! “Ojalá se enteren todos allá (Hollywood) para que ya no los contraten”.

