¿Por qué ‘Break My Soul’ de Beyoncé inspira a la gente a dejar sus trabajos?

La espera se ha acabado para los fans de Beyoncé. Después de seis años de su último álbum ‘Lemonade’, la cantante regresó con ‘Break My Soul’, el primer adelanto del que será su próximo y séptimo trabajo discográfico, ‘Renaissance’.

Tras el lanzamiento del single el pasado 21 de junio, la artista se convirtió en tendencia en todo el mundo recibiendo grandes elogios de sus fans, quienes ya se están tomando muy en serio su letra.

Y es que ‘Break My Soul’ ha sido alabada como un éxito de crítica, pues para muchos la canción está haciendo que consideren renunciar a sus trabajos para encontrar una nueva motivación.

Se ha adoptado rápidamente como un grito de guerra para una nueva generación de trabajadores que buscan controlar sus propios destinos, reclamar su libertad y salir de la rutina.

“Es un ejemplo de una mayor conciencia pública o discusión sobre las personas que renuncian a sus trabajos, lo que refleja lo que está sucediendo en el mercado laboral y la sociedad”, expresó un usuario de Twitter.

“Empezamos a escuchar y, no bromeo, en el momento en que escuché a Beyoncé decir: ‘Acabo de dejar mi trabajo’, supe que no volvería a mi trabajo mañana por la mañana“, publicó uno más.

Beyonce ‘quit your job’



Me in HR this morning: pic.twitter.com/Bed3aZjB6u— KWAJO- Social Housing (@KwajoHousing) June 21, 2022

“Trabajé como seguridad en una empresa de productos agrícolas en turnos de noche. Me sentí lleno de energía cuando escuché ‘Break My Soul’ por primera vez. Estaba distraído porque estaba contemplando toda mi vida y mis elecciones, pero también estaba emocionado por el ritmo que ella acababa de lanzar. Fue un soplo de aire fresco de ella, y una parte de ella que sentí venir”, “Me siento súper relajado ahora que renuncié a mi trabajo. Ya no me presionarán para vivir mi vida cuando el sol se ponga, y puedo obtener dosis regulares de vitamina D ahora que no tengo que dormir durante el día. Planeo estar afuera todo el verano, bailando su álbum”, dejaron sus historias algunos otros. An hour into the work day and I see why Beyoncé told me to quit my job.— The Gentleman’s View (@aljeronroker1) June 21, 2022

En la canción, Beyoncé canta: “Y acabo de dejar mi trabajo/ Voy a encontrar un nuevo disco/ Maldita sea, me hacen trabajar tan duro/ Trabajo a las nueve, luego a las cinco”.

Big Freedia interviene interpretando: “Libera tu ira, libera tu mente / Libera tu trabajo / Libera el tiempo”.

Son estas letras las que provocaron que los fanáticos saltaran a las redes sociales y expresaran cómo, para ellos, ‘Break My Soul’ sirvió como un llamado a la acción.

