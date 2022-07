Nuevo Distrito congresional 10 de NYC: un incierto ring político desde el Bajo Manhattan hasta Brooklyn

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como si se tratara de un rompecabezas con piezas regadas en diferentes partes de una mesa, así luce para muchos el nuevo Distrito número 10 del Congreso, que nació luego de que se rediseñaran los mapas congresionales de la Gran Manzana, aprobados el mes pasado por la Corte Suprema del Estado.

La nueva maqueta política de la ciudad levantó paredes del nuevo Distrito 10 entre una amplia zona que incluye vecindarios tan diversos, como el Lower East Side, Chinatown, East Village, Soho, Noho, Battery Park City, el distrito financiero, en Manhattan, y zonas de Brooklyn, como Gowanus, Park Slope, Red Hook, Sunset Park y Borough Park.

La movida hizo que el Distrito 10, que quedaba en el Upper West Side, donde el congresista Jerry Nadler ostenta la silla actualmente, se fundiera con el distrito 12 en uno solo, enfrentando ahora a la congresista Carolyn Maloney y otros nuevos candidatos.

El cambio en el mapa electoral afectó a Nueva York a nivel de representación congresional, ya que perdió un escaño, con una delegación que pasará de 27 a 26 miembros.

Datos sobre el nuevo distrito congresional número 10 muestran que las comunidades latina y asiática tienen un amplio predominio, pero siguen siendo superiores la comunidad judía ultraortodoxa y comunidades blancas, donde según analistas, la mayoría de de los votantes son de tendencia liberal y progresista. El Censo revela que el 48,6% son blancos, 21,6% asiáticos, 19,2% hispanos y 5,6% negros.

Aunque el nuevo distrito recién se estrenará el próximo 23 de agosto, cuando se lleven a cabo las elecciones primarias para conocer quiénes se llevarán la nominación de sus partidos para medirse en los comicios generales de noviembre, ya se ha convertido en todo un ring político; en escenario donde más de una docena de candidatos se enfrentan por esa curul y votantes se declaran desinformados.

Y es que neoyorquinos del nuevo distrito, donde reinan la diversidad de orígenes culturales, ingresos económicos, grupos poblacionales, edades, niveles educativos, idiomas y hasta interes por las contiendas políticas, parecen no conocer mucho sobre la importante novedad congresional.

En calles como Clinton, en el Lower East Side, a las afueras de sitios como El Mago, el bar Donnybrook, y la pizzeria Fara, votantes latinos como Juan Martínez, quien se declara como sufragante activo, al que le preocupa el impacto de los comicios en su comunidad, confiesa no tener ni idea de los cambios.

“Hasta el sol de hoy pensaba que la congresista de esta parte es Carolyn Maloney. Apenas me entero de ese cambio y me preocupa que al final cuando los electores vayan a votar terminen eligiendo a la opción menos beneficiosa para el distrito, pues va a ser nuevo ver gente nueva en el tarjetón”, comentó el joven de 26 años.

“Si ellos hicieron un cambio en esos mapas, al menos deberían invertir dinero en educar e informar a nuestra gente, especialmente aquí que hay muchos votantes que hablan mayormente español. Me parece muy preocupante”, agregó el estudiante.

Falta información

A varios minutos de allí y cruzando el puente, caminando cerca del restaurante “Los tres Potrillos” en Sunset Park, vecindario de amplia presencia latina, Zoraida Moreno confesó no estar enterada de que hay elecciones el próximo mes sino que además dijo no entender nada de los mapas de distrito.

“Yo voté en junio y pensé que no había que votar más sino hasta noviembre. No se por quién hay que votar entonces. La verdad hasta ahora me desayuno”, dijo la madre de familia colombiana, asegurando desconocer a varios de los candidatos que están en campaña para conseguir la primera curul del renovado Distrito 10.

“Por aquí no hemos visto a nadie, o yo por lo menos no he visto campaña. Seguramente a ellos les interesa ir a hablar más en Manhattan porque la gente sale a votar más y creerán que por ser este barrio un vecindario de inmigrantes, no hay tantos votos para ellos”, agregó la votante.

José Castelblanco, originario de Guerrero, en México, y quien vive en Sunset Park hace más de 20 años, por el contrario menciona haber enterado de que hay otros candidatos, algunos que ya conocía, pero confesó no saber nada del cambio de Distrito.

“Siempre he votado por Nydia Velázquez, y pensaba que De Blasio y esos otros que he oído que andan interesados en la curul iban a competir contra ella. Ahora sí, como dicen en mi tierra, me hice bolas. No sé entonces por quién voy a votar”, dijo el trabajador de una empresa de conducción.

Y a la hora de poner sobre la mesa las necesidades de este distrito y la visión de los comicios por venir, activistas de Sunset Park como Vicky Rivera, de la organización Mixteca, se declaran un poco escépticos y advierten que gane quien gane, será necesario ejercer presión para que promuevan cambios efectivos.

“Hemos visto mucho que el Gobierno no ve las realidades, las necesidades reales de nuestra gente. Aquí necesitamos más salud, más transporte, seguridad… el empleo está escaso, aumento a salarios, pues que según es alto, la verdad con esta inflación desbordada, es una miseria”, comenta la residente de Sunset Park.

“Por eso tenemos que levantar nuestras voces, exigir para que nos oigan, pues con la economía que está fatal, la carencia de la intervención política que se requiere y la escasez del actuar de los políticos, tenemos que despertar, hacer como los bebés, que si no lloran y gritan no les van a dar de comer”, agregó la mexicana, al tiempo que dijo que son tantas las necesidades en su comunidad de Sunset Park que debe haber un plan integral que comience en el Gobierno federal para que mejore la calidad de vida de todos.

“Los niños están saturados en cosas como el transporte. Aquí tenemos frustración, desespero de la gente que lleva a la delincuencia, a robar. Hay inseguridad aquí en la quinta avenida. Se han aumentado los asaltos con cuchillo y armas en mano. La tarea del que gane será dura”, advirtió la activista de Mixteca.

Sin embargo, Rivera mencionó que es necesario que la gente salga a votar para poder manifestarse y que quien resulte electo por el Distrito 10 pueda saber de primera mano cuáles son las carencias más urgentes de esta población.

“Con estas elecciones hay mucha desinformación, pero la gente debe votar, porque la realidad es que si la comunidad no se da cuenta de la importancia del voto, vamos a seguir dormidos y la única manera de que hagan algo por barrios como este es alzando la voz”, agregó la mexicana.

Una percepción similar tiene la analista política Lucía Gómez, quien advirtió que a pesar de ser el nuevo Distrito 10 una cuna “súper demócrata”, por lo que quien gane en los comicios del 23 de agosto muy seguramente tendrá asegurada su silla en noviembre, en cierta medida no garantiza que la comunidad latina y los más vulnerables del distrito vean cambios prontos y recursos más efectivos.

“En este distrito hay muchas personas compitiendo que son nuevas en sus zonas, que no conocen realidades como las que pueden tener familias que llevan años en Sunset Park o en el Lower East Side. Y si gana alguien que no conoce las problemáticas de las comunidades, va a ser una especie de retroceso para resolver muchas necesidades que existen, pues le tomará más tiempo conocerlas y no serán iguales a Nydia Velázquez, pues cultivar esa conexión toma años”, comentó la analista.

Gómez señaló además como punto negativo la manera como se creó el Distrito y como se planearon dos primarias (la pasada de junio y la próxima de agosto), pues faltó mayor información a los votantes y cada uno de la docena de candidatos ha optado por hacer campaña solo en las poblaciones donde se siente fuerte.

“Son demasiadas elecciones en un solo año y con tantos candidatos en la contienda no se puede predecir quién va a ganar. Cualquiera puede ganar y quien gane lo va a lograr por la popularidad que tenga más que por otra cosa. Dudo que alguno pueda ganar con más del 30%”, dijo la experta en temas políticos. “La mayoría de ese distrto es blanco, los latinos son apenas el 20% y además casi no salen a votar. Por eso creo que será necesario que para las próximas elecciones de ese distrito en dos años, haya un trabajo de educación mayor para que nuestra gente salga a votar y pueda poner a un candidato que peleé por ello, porque si no es así seguiremos siendo la tercera o cuarta prioridad y no la primera”.

Sobre el sonajero de candidatos, donde la actual concejal Carlina Rivera es la representación latina, enfrentando a figuras como el exalcalde Bill de Blasio, el congresista Mondaire Jones, la asambleísta Yuh-Line Niou y la excontralora Elizabeth Holtzmann, entre otros, Gómez afirma que la política hispana tiene los mismos chances de sus contendores.

“Podríamos ver quizá una silla latina, porque a Carlina muchos la conocen y es una oficial electa actual, pero también podría ganar De Blasio porque lo conocen como alcalde, aunque también hay gente a la que no le gustan muchas cosas que hizo… no sabemos, creo que de todo puede pasar y todo va a depender de quienes salgan a votar. Por eso hay que votar para poder elegir a la mejor opción que ayude a nuestra comunidad”, concluyó la analista.

¿Quiénes son los candidatos que compiten por la curul del nuevo Distrito 10?