Revelaron imágenes del presunto estado de salud de Chyno Miranda

El cantante Chyno Miranda desde el año pasado está atravesando una compleja situación de salud. Por ello, el mes de junio realizaron un concierto benéfico en su honor para poderlo ayudar a costear sus gastos médicos debido a que desde hace mucho no se encuentra en condiciones de poder trabajar.

El programa de espectáculos ‘Chisme No Like’ compartió un video donde manifestaron que se trataría de la condición actual del venezolano, quien aparentemente se encuentra internado en la Clínica de Rehabilitación de Drogas y Alcohol ‘Tía Pancha’ ubicada en Caracas, Venezuela.

En las imágenes se puede detallar a Jesús Miranda, nombre real del cantante, mientras está sentado comiendo sin ningún tipo de compañía. Además, mencionaron que allí también se estaría recluido uno de los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

A su vez, también explicaron que él estaba acostumbrado a grandes lujos tal como eran los lugares de entrenamientos que llegó a tener en su casa cuando vivía con la madre de su hijo. “Chyno sigue entrenando en un gimnasio precario“, detalló Javier Ceriani.

Agregaron que se le ve que ha aumentado un poco de peso, hecho que le generaría consecuencias debido a que tendría que estar cumpliendo una dieta estricta por una condición médica, hecho que más adelante le podría generar algún tipo de resultados negativos a su organismo.

Desde hace algunos meses en el programa han manifestado que habría sido la prima de él quien lo llevaría hasta el lugar para que lo atendieran.

El año pasado compartió una misiva donde expresó de manera detallada toda la situación que ha venido atravesando desde que se contagió de covid-19. Posteriormente, anunció su separación con Natasha Araos, madre de su primer y único hijo.

“No estoy solo, los tengo a ustedes y aunque esta batalla ha sido una de las más difíciles que me he podido enfrentar la voy a ganar como el guerrero que soy. Les pido paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Siempre saldrá el sol. Agradezco que me brinden el espacio que necesito y la comprensión libre de juicios”, detalló en el comunicado que compartió el año pasado en su cuenta personal de Instagram.

