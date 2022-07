Todos están hablando del sexy vestido que Francisca llevó a Despierta América: es cortito y con escote

Francisca es una de las conductoras más hermosas de la televisión y comparte todo su talento a través de las pantallas de Despierta América, matutino de Univision. Unas de las muchas cualidades que los fans le aplauden, es la de su sentido de la moda. Hoy, por ejemplo, muchos televidentes del programa están hablando del sexy vestido que llevó. El diseño en si es muy llamativo, primero por los colores: blanco con azul, el cual hace que muchos al verlo recuerden los famosos jarrones Ming.

Dejando el estilo que éste evoca, podemos hablar del diseño: cortito y con escote halter. La figura de Francisca definitivamente se ve realzada con esta prenda y la hace destacarse por encima de varias de sus compañeras. Satcha Pretto comentó la publicación de Despierta América en Instagram y aseguró que su amiga se ve: “Divina”.

El público aplaude lo mucho que Francisca ha logrado a base de ejericio y dieta saludable. A través de sus redes sociales y del programa, éstos han sido testigos de cómo decidió bajar de peso para perder todas esas libras de más que ganó durante el embarazo de su primer hijo, Gennaro. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Lee más sobre el mundo del espectáculo aquí:

Jennifer Garner visita a Ben Affleck y Jennifer López, para felicitarlos por su boda, pero dicen que llegó muy molesta

Ben Affleck muestra su anillo de boda, el día después de su casamiento en Las Vegas con Jennifer López

Fans de Carmen Villalobos no entienden las palabras que Carolina Sandoval le dedicó a la actriz colombiana