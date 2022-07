Familiares de víctimas de Uvalde y madre del tirador se encuentran en la calle y sostienen tensa discusión

Familiares de las víctimas del tiroteo de la primaria Robb en Uvalde, Texas, en el que murieron 19 niños y dos maestras, se enfrentaron verbalmente a la mamá de Salvador Ramos, autor de la masacre.

El hecho ocurrió de manera casual, pues cuando los padres de los fallecidos iban saliendo de una reunión, se toparon con Adriana Martínez Reyes, a quienes le reclamaron lo hecho por su hijo, reporta Telemundo.

Los dolidos familiares lanzaron reclamos, gritos y fuertes palabras a la madre de Salvador en plena calle de Uvalde.

A la vez, intentaba comunicarse al 911 para pedir el apoyo de las autoridades, mientras el ambiente se tensaba cada vez más, la mujer sollozaba e intentaba no responder a las acusaciones, aunque por momentos se enfrascó en la discusión.

“Tú eres la últma persona en juzgarme, que dios te perdone”, fue una de sus respuestas a uno de los familiares de los occisos.

Dana Mendiola, la abuelita de Amerie Jo Garza, víctima del tiroteo, mostró su molestia contra la mujer, diciendo que es responsable por cómo lo educó.

“Qué razones tenía para matar a 19 niños y dos maestras, qué razones, no tenía ni una razón (…) inocente de qué, no es inocente, no es inocente, ella lo educó así, ella sabía cómo estaba, ella sabía de las armas, no es inocente”, dijo la mujer en entrevista con Telemundo.

Mientras que Adriana Martínez Reyes se dijo cansada de que la responsabilizaran por la masacre cometida por su hijo.

“No lo hice, no lo hice, estoy cansada de que la gente venga por mí, no es mi culpa”, gritaba intentando defenderse.

“Sé que mi hijo fue un cobarde, ¿creen que no lo sé? Lo sé, ¿no creen que estoy cargando todo esto conmigo?, ¿Creen que no lo sé? Lo sé y lo siento”, dijo al borde del llanto.

Instantes después no aguantó más y se puso a llorar.

Las autoridades arribaron al lugar, se la llevaron y les pidieron a los familiares de las víctimas no acercarse más a ella.

