Hispano de New York Yankees Néstor Cortés ‘se lanzó al agua’ al proponerle matrimonio a su novia luego del Juego de Estrellas de MLB [Fotos]

El lanzador estelar de New York Yankees, Néstor Cortés, vivió una noche especial este martes y no precisamente por su destacada actuación en el Juego de Estrellas de MLB sino porque decidió comprometerse con su novia al proponerle matrimonio luego del encuentro de la Liga Americana vs. Liga Nacional.

Después de su destacada actuación en el compromiso donde lanzó un inning en blanco con dos ponches, Cortés salió con su novia Alondra Esteras Russy con dirección al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y cuando parecía que irían con planes de turismo ocurrió lo inesperado.

La familia de Cortés fue cómplice y con una galería inmortalizó el momento que posteriormente subió a las redes sociales Alondra a través de su cuenta de Instagram @alondraesterasrussy.

“¡Por supuesto que dije SÍ!“, publicó Alondra en su perfil personal donde obtuvo más de 200 comentarios de felicitaciones por su compromiso adquirido.

Por su parte el lanzador del Bronx escribió en su cuenta que se cumplieron dos de sus sueños, en referencia a lanzar en el Juego de Estrellas y en proponerle matrimonio a su “mejor amiga”.

“La semana All Star hizo realidad dos de mis sueños. Participar en un juego de estrellas. Y proponerle matrimonio a mi mejor amiga. Con mis padres a mi lado. Tenía que hacerlo oficial”, comentó el zurdo de 27 años.

Por los momentos parece pronto para conocer la fecha de matrimonio de la pareja pero de momento se centrarán en disfrutar de su relación al máximo.

