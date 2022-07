Ivonne Montero es la última líder de ‘La Casa de los Famosos’ y da un paso más hacia la final

Un par de semanas le quedan a ‘La Casa de los Famosos’ para que se anuncie al indiscutible ganador de su segunda temporada, acreedor de los $200,000 dólares.

Pero antes de que esto ocurra los concursantes siguen luchando por su pase a la final e Ivonne Montero se ha acercado un poco más tras obtener el último puesto como líder. Y aunque ha perdido otro de los beneficios, sí conserva el más importante que es la inmunidad.

La actriz ya no podrá subir a la suite ni llevar con ella a un invitado, así como en las próximas nominaciones no podrá salvar a ninguno de los que queden en riesgo de salir.

“Muchas felicidades Ivonne 👏😍🙌”, “Muy bien ❤️👏”, “Después de todo lo que ha pasado viene la justicia divina de Dios del universo de todo lo bueno que hay en el mundo 🌎 👏 Ivonne Montero ganadora 🏆 de la casa de los famosos te lo mereces bien merecido 🦋”,” Felicidades Ivonne, la ganadora de los $200,000 si papá Dios quiere. Dios ayúdala ✨ lo merece 😍”, fue como reaccionó el público a su liderazgo.

Esta es la segunda ocasión que Montero se corona como líder. La prueba que ganó esta vez consistía en sumar el mayor puntaje luego de haber arrojado unas fichas sobre un tablero con pequeños obstáculos al azar.

Toni Costa fue el primero en realizar la prueba y obtuvo 7,000 puntos; Daniella Navarro prosiguió a lanzar las tres fichas que contenían la inicial de su nombre y logró sumar la misma cantidad que Toni y la que también obtuvo Laura Bozzo.

Vino el turno de Natalia Alcocer, quien no ganó en ninguna ocasión el puesto como líder ni conoció la suite, y su total fue de 6,000 puntos. Ivonne consiguió 8,000 puntos y Nacho Casano y Salvador Zerboni tuvieron el mismo puntaje de 5,000.

La próxima semana ya no habrá prueba del líder, pero sí una para conocer al primer finalista. El beneficio que se llevaba uno de los nominados en “La última cena” también fue retirado para que todos puedan llegar con las mismas posibilidades a la final del concurso.

“Wow, la justicia divina si existe, Dios está con ella. Qué tristeza ver personas tan egoístas no la felicitaron porque el plan de ellos era sacarla. Pero Dios es grande y engrandece al humillado, bravo Ivonne”, “#yoconivonne👑👏 te lo mereces”, “Bravo, excelente Ivonne lo importante es la inmunidad“, “Tanta maldad y agresiones que ha recibido, y su calidad de tolerancia es impresionante, vaya manera de confiar en sí misma y no dejarse derrotar. Ivonne todo el apoyo para ti”, continuaron expresando sus fans a través de redes sociales. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

