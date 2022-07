Ivonne Montero y Laura Bozzo tienen un cara a cara en La Casa de los Famosos: Daniella Navarro no estuvo presente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ivonne Montero y Laura Bozzo vivieron un momento cara a cara en La Casa de los Famosos. No hubo gritos. No hubo ofensas. Daniella Navarro no estuvo presente. Laura lleve meses atacando a la actriz mexicana por que según ella, ésta ha hablando mal de su mamá.

Montero le explicó en esta plática a “Laura en América” que ella no ha hablado mal de su mamá, que lo único que ha hecho es hablar de sus experiencias, exponer sus anécdotas personales y le recalda que en La Casa de los Famosos los habitantes tienen una fuerte confusión entre lo que significa hablar mal de una persona, con el hecho de que alguien hable sobre un momento específico y comparta su opinión sobre una anécdota concreta.

Ivonne le hizo ver a Laura que ella la está juzgando sin saber. Le dejó claro que Laura ha caído en el error de creer que tiene derecho a opinar y juzgar sin tener la historia completa. La peruana ni siquiera sabía que el conflicto familiar que tiene Ivonne no ha nacido por un asunto concreto y que tiene vigencia desde hace más de 25 años. Ivonne le contó que los problemas que tiene con su mamá empezaron por situaciones que han ido creciendo con el paso del tiempo. Le habló de cómo ella siempre ha sido callada, en ocasiones retraida.

Ivonne demostró que proviene de un entorno familiar que no es perfecto, que como muchas familias mexicanas ella ha tenido problemas con su mamá y con su hermana por aciertos o equivocaciones de cualquiera de las partes, dejándole claro a Laura que si uno no sabe exactamente qué ha pasado correcto no es emitir juicios de opinión tan severos en detrimento de una persona.

El público que ha escuchado los videos compartidos por Chismecitochannel y recalcan lo bien que hablaron Laura e Ivonne, y aplauden el cómo la actriz mexicana le hizo ver el daño que ésta le ha hecho con tantos señalamientos desmedidos. Laura se ofreció a ayudarle en lo que pudiese con respecto al conflicto que ésta vive con su progenitora. Ivonne se limitó a decirle que le puede ayudar no juzgándola como ha venido haciendo hasta ahora.

Laura indicó que en muchas ocasiones ha explotado en contra de Ivonne por defender a Daniella. Sin embargo, hay que destacar que en estas ocasiones, ha sido su niña -Daniella- la que ha ido en busca de Ivonne para generar peleas que el público está tachando de acoso y bullying. A esto Ivonne respondió con énfasis al decirle que la venezolana no es ninguna niña, que no la subestime y que ésta no tiene porque defenderla.

Aquí les compartimos la conversación completa.

