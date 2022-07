¿Qué dice el público de ‘La Casa de los Famosos’ sobre Daniella Navarro y Laura Bozzo?

El público de ‘La Casa de los Famosos’ ha expresado el disgusto que sienten en contra de Daniella Navarro y Laura Bozzo. En diversas publicaciones que se han hecho en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities los televidentes han manifestado que no les gusta la actitud que están teniendo ellas dos y han pedido que salgan del programa.

Muchos de los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’ han condenado la actitud que Navarro y Bozzo están teniendo con Salvador Zerboni. Estos son algunos de los comentarios que le han dejado a las dos famosas en las redes sociales:

“Pa fueraaa Laura y Daniela aburren con tanta chusmeria barata”, “Laura y Daniela ya se parecen a mis vecinas que ya no las soporto”, “El encierro le esta quemando el cerebro por favor hay que sacarle igual a Daniela”, “Sinceramente los del cuarto morado no son coherentes en especial Laura y Daniella”, “Laura lo que hizo con las manos lo destruyó con los pies empezó bien terminó mal” y “Fuera Laura y Daniela son tóxica no apoyo las injusticias faltas de respeto” son parte de los mensajes que les han dejado a las dos mujeres en las redes sociales.

La líder de la semana pasada fue Daniella Navarro y ella se llevó la suite a Laura Bozzo. Durante su estancia en esa cómoda habitación ambas celebridades disfrutaron de una noche de vino, brindaron y se relajaron. Navarro lució un muy sexy traje de baño negro de una sola pieza que resaltaba su retaguardia.

“Salud mi gente bonita, salud hija, salud madre, salud mis corazones azules y a relajarnos porque lo merecemos”, dijo Navarro al brindar con Bozzo.

