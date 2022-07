Osvaldo Ríos relató su experiencia como activista social y su lucha contra la discriminación

El reconocido actor Osvaldo Ríos reveló que hasta la fecha no ha sufrido de ningún tipo de discriminación. Sin embargo, detalló que en diversas ocasiones le ha tocado ver cuando lo hacen con personas que tiene a su alrededor, hecho que rechaza en su totalidad.

“Mi querida amiga Paty Lavalle me hizo un ofrecimiento del movimiento y, tan pronto me habló de cuál era el propósito decidí aceptar“, manifestó el puertorriqueño en exclusiva para People en Español.

A su vez, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’ manifestó que desde hace unos años atrás pertenece a una organización y es activista social, esto para trabajar en todos los hechos no solo de exclusión, también por el racismo.

“En primer lugar porque ya llevo más de siete años trabajando como activista social en los Estados Unidos por mis hermanos hispanoamericanos y obviamente, he vivido la discriminación y el racismo que se profesa hacia ellos y lo he vivido en carne propia cada vez que hago mi trabajo como activista social, fundamentalmente es sacando la cara por mis hermanos hispanos”, agregó a la revista.

“Cuando me hablaron de este movimiento y cuál era el propósito del mismo, de inmediato, lo primero que dije fue ‘para mí formar parte de un movimiento que está en contra del racismo y la discriminación, como lo es la Alianza Hispano-Judía es un privilegio muy importante y una labor muy bonita, pero, sobretodo, una gran responsabilidad'”, explicó.

Para él es bastante sorprendente que para la fecha aún se sigan presentando este tipo de acciones hacia los demás que en algunos les causan hasta traumas psicológicos por el resto de sus vidas, pues suele ser un tema más delicado de lo que muchos creen.

“Personalmente, no puedo creer que en pleno siglo XXI aún exista racismo y discriminación, ya que todos fuimos creados iguales, a imagen y semejanza de Dios. Precisamente, por eso quiero permanecer a este movimiento. Por eso estamos aquí para mantener a raya estas manifestaciones que nos desunen como sociedad”, añadió Ríos.

El actor de telenovelas explicó que quizá no le ha tocado vivir una situación así por el hecho de haber nacido en Puerto Rico, y posiblemente lo habría ayudado, pues la nacionalidad en gran parte de los casos influye mucho.

“Tal vez como soy puertorriqueño, soy ciudadano americano de nacimiento, pues obviamente no he vivido esa discriminación como la han vivido mis hermanos hispanos que no tienen papeles. He viajado a más de 100 países por el mundo y, hasta ahora, no he vivido esa experiencia. No obstante, la he vivido de manera secundaria a través de terceras personas a las cuales he defendido con mi verbo y acción, en distintas manifestaciones y actividades”, detalló a People en Español.

Te puede interesar:

· Hijo de Osvaldo Ríos cuestiona la producción de ‘La Casa de los Famosos’ y defiende a su padre

· Por violencia doméstica: Osvaldo Ríos lloró al recordar el motivo que lo llevó a estar tras las rejas

· Osvaldo Ríos cojea por una lesión que tuvo durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos 2’ y sus fanáticos piden que salga