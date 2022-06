Hijo de Osvaldo Ríos cuestiona la producción de ‘La Casa de los Famosos’ y defiende a su padre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Giuliano, el hijo mayor de Osvaldo Ríos, se pronunció por lo que podría ser una posible eliminación de su padre de ‘La Casa de los Famosos’. A su vez, también dio su punto de vista sobre lo que sería la producción de este programa donde algunos ya han hasta considerado que tengan predeterminado un libreto para todo lo que se está desarrollando.

“A todos aquellos que apoyamos a mi padre en este concurso, no solamente de Puerto Rico pero en toda Latinoamérica, atención que nos tenemos que organizar. Como podemos ver, a pesar de que han hecho complot en el cuarto morado, conspiraciones o como lo quieran llamar, en contra de mmi padre ya tres veces de parte de Potro, Rafa, Zerboni y la más venenosa de todas que han estado orquestando todo esto y todavía no entiendo cómo sigue ahí, Daniella, la producción no hace nada, entonces que votar por Zerboni”, dijo uno de los primogénitos del cantante puertorriqueño.

El hijo del actor de telenovelas como Kassandra expresó que no parece para nada prudente que en diversas ocasiones no exista la opción de poder tener la oportunidad de salvar a algún participante. A su vez, manifestó que en ocasiones siente que hay cosas que no van con el reglamento.

“La falta de respuesta de la jefa o Telemundo, (o quién sea que esté al mando) ante las trampas o bueno el recompensarlas en el caso del cuarto morado aparentemente, pero le cancelan el beneficio de salvar a alguien, es un doble estándar, a su vez hipócrita ¡Qué ironía! Hacen entonces que este programa, si es verdad que no hay ningún guión, se vea como una total cogid* de pend**o, una estafa. Su pueden eliminar el beneficio de salvar a alguien…, pero no pueden sancionar a los morados por ser totalmente serpentinos y ratas usando nombres en código (…) entonces esto es una farsa”, agregó en un video que compartió en las redes sociales.

Antes de finalizar quiso defender a su padre, no solo para evitar que sea uno de los eliminados, también porque otros de los concursantes se habrían encargado de mencionar cosas de Ríos que pudieran ser completamente falsas.

“Lo peor de todo… Son las faltas de respeto, pestes y asquerosidades que han hablado estos malcriados sobre mi padre, sin razón alguna nomás por el morbo“, detalló el primogénito del actor.

