Republicanos presentan enmienda para incluir ELA territorial en proyecto para plebiscito federal en Puerto Rico y piden audiencias públicas

NUEVA YORK – El debate en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre el proyecto para realizar un plebiscito federal en Puerto Rico en el 2023 se centró este miércoles en el reclamo de republicanos para realizar audiencias públicas para profundizar en el alcance de la medida y en la presentación de sendas enmiendas, algunas de las que proponen incluir al Estado Libre Asociado (ELA) territorial entre las opciones de la consulta.

El republicano de Arkansas, Bruce Eugene Westerman, fue uno de los primeros que cuestionó la rapidez con la que se busca aprobar la medida en la Cámara de Representantes.

“La decisión de la mayoría de vender esta legislación sin una audiencia priva a los miembros de este comité y a los residentes de Puerto Rico de la oportunidad de examinar el impacto real de esta legislación y si realmente cumple con las necesidades de la gente de Puerto Rico. Nosotros solo tuvimos menos de una semana para mirar esta legislación, pero luego de mirarla, mis colegas y yo le damos la bienvenida a la oportunidad de debatir y presentar unas enmiendas…”, planteó Westerman.

Paradójicamente, este es uno de los reclamos en el que han insistido miembros de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos en los últimos días.

Miembros de organizaciones como Power4PuertoRico y Boricuas Unidos en la Diáspora han planteado que el texto requiere una revisión más a fondo para afinar asuntos relativos al idioma, la ciudadanía y la necesidad de un voto de una supermayoría en caso de que prevalezca la estadidad en la consulta.

Sin embargo, a juicio de Raúl Grijalva, presidente del comité, los legisladores y los habitantes de la isla han tenido vías y tiempo suficiente para exponer sus puntos de vista.

“Luego de varios meses de negociaciones delicadas y sensitivas por parte de los miembros del comité, se divulgó el borrador de la Ley de Estatus de Puerto Rico. Los miembros y el resto del equipo viajamos a Puerto Rico para recabar el sentir directo de los residentes (de la isla). Nos reunimos con miembros de los partidos políticos y realizamos un foro público en el que asistieron más de 400 personas, de las que 100 compartieron sus comentarios y sugerencias a la delegación sobre el texto. Adicional a estos encuentros en persona, el comité divulgó el texto en línea que el público usó para someter más de 100 comentarios que fueron revisados y considerados al momento de desarrollar el lenguaje final de la medida”, destacó el demócrata de Arizona.

Otro tema que acaparó gran parte de la discusión fue la exclusión del ELA que respaldan varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerto Rico de la consulta federal.

El H.R.8393 presentado oficialmente en la Cámara de Representantes el viernes provee para realizar un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

La legislación fue resultado de un consenso entre líderes demócratas y republicanos en ese cuerpo, encabezados por Nydia Velázquez (D-NY) y la comisionada residente en Washington D.C., Jennifer González, del otro bando.

Para el republicano de Arizona, Tom McClintock, quien presentó una enmienda para incluir la opción territorial del ELA, hacer lo contrario es excluir a una parte de la población en la isla que respalda esa fórmula.

“Esa es una opción que no fue presentada en esta legislación. La comisionada residente dice que hay un mandato para la estadidad porque un 52 % votó a favor de la estadidad en el más reciente plebiscito, y eso es verdad, pero se ignora el otro 48 % que no votó porque su opción preferida no fue presentada. Por qué le vamos a privar de la opción de mantener el Estatus Libre Asociado actual. Estos votantes han sido simplemente ignorados en esta legislación, así como el presidente del Senado y de la Cámara de Puerto Rico, del Partido Popular Democrático, oficiales electos que respaldan el estatus actual”, planteó el legislador quien además se refirió al apoyo previo de Velázquez al ELA tradicional.

Su planteamiento provocó el rechazo de los demócratas, así como de Soto y González.

González ya había anticipado que se opondría a las enmiendas que sus colegas republicanos traerían como parte del debate en el comité.

“Yo me opongo fuertemente a esta enmienda que busca mantener el status quo. El problema no puede ser parte de la solución. Yo he dicho que el estatus territorial limita las habilidades de Puerto Rico para prosperar y le niega la total representación en el Congreso y el voto por el presidente a 3.2 millones de residentes en la isla. En resumen, como territorio no tenemos palabra en el proceso de toma de decisiones en los procesos nacionales federales que nos impactan. Incluso yo, yo no puedo votar en este comité, ni en el pleno de la Cámara…”, planteó la comisionada.

“Usted tiene razón, McClintock, no sé hace cuánto tiempo yo apoyé en ELA y apoyé que esa opción estuviera incluida en los plebiscitos. ¿Sabes cuándo esto cambió? Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos en sus cinco casos más recientes concernientes a Puerto Rico…ha dejado extremadamente claro que el Congreso tiene total control sobre el destino de Puerto Rico, precisamente por el estatus actual. Así que lo que las decisiones del Supremo han demostrado es que Puerto Rico no tiene poder, que nosotros el Congreso tenemos el poder”, contestó Velázquez al republicano.

Soto se pronunció en la misma línea.

“No hay tal estatus como el Libre Asociado. No está en la Constitución. Puerto Rico es un territorio. Esa es la opinión de este Tribunal Supremo conservador y el Departamento de Justicia de Biden más progresista. Así que yo pienso que hay bastante consenso en este punto y estamos terminando la colonización de la isla con esta legislación…”, argumentó el co-autor de la medida.

Otras enmiendas presentadas por los republicanos pedían aclarar en la legislación asuntos relativos a la deuda en Puerto Rico y el trabajo de la Junta de Control Fiscal en el proceso de reestructuración de la misma. Por ejemplo, Jody Brownlow Hice, de Georgia, cuestionó qué pasaría con la deuda si la isla optara por la independencia.

Los procesos en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara iniciaron poco antes del mediodía de este miércoles, y para las 4 p.m. todavía continuaba la discusión sin un voto final por parte de sus miembros sobre la legislación.

Antes de pasar al pleno de la Cámara, el proyecto debe ser aprobado en comité.

