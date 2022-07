Jennifer Lopez recicló vestido de una película para casarse con Ben Affleck en Las Vegas

Después de 20 años desde su primer compromiso, Jennifer Lopez y Ben Affleck han intercambiado votos oficialmente.

El domingo 17 de julio, Lopez confirmó que ella y Affleck se casaron en Little White Wedding Chapel, en Las Vegas, donde obtuvieron una licencia de matrimonio.

Todos los detalles de este día fueron compartidos a través de su boletín informativo On The J.Lo, incluidas fotos exclusivas de sus looks nupciales de los que se supo uno fue su “algo viejo”, ya que era una prenda que ​​había guardado durante años de una película vieja, aunque no especificó cuál.

“Leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas”, escribió la cantante.

“He tenido este vestido durante tantos años y lo he estado guardando, guardando, guardando y ahora lo llevaré puesto el día de mi boda con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben”, reveló Jennifer.

En cuanto a su segundo espectacular vestido, la intérprete de “On the Floor” usó uno de encaje blanco con hombros descubiertos de la colección nupcial Primavera Verano 2023 de Zuhair Murad.

“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia“, añadió la también actriz.

Por último, como esposa de Ben Affleck, la primera decisión que ha tomado ha sido decir adiós a su mundialmente conocido “Lopez”. La propia cantante ha sido la encargada de desvelarlo al firmar la carta que ha escrito a sus seguidores con el nombre: “Jennifer Lynn Affleck”.

"Y en caso de que la noticia de la boda no se sienta lo suficientemente real todavía, firmó el boletín "Sra. Jennifer Lynn Affleck", finalizó.

