Revelan detalles íntimos de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck: “Ambos lloraron mientras leían sus votos”

Jennifer Lopez y Ben Affleck no podían estar más emocionados por unir sus vidas “para siempre” en una ceremonia privada en Las Vegas, al grado de derramar algunas lágrimas en el momento en que leyeron sus votos.

Según un testigo que trabaja en la capilla donde la pareja de celebridades se habría casado el pasado fin de semana, los artistas no pudieron contener el llanto por la emoción de leer sus votos.

En una declaración para el programa ‘Good Morning America’, el trabajador de nombre Kenosha Portis reveló que el momento “fue muy emocionante”.

“Quiero decir, estábamos a punto de cerrar y teníamos un invitado especial que llegó sin previo aviso. Temblé un poco al ver que era Jennifer Lopez quien se preparaba para casarse”, relató.

Además, el informante aseguró que las celebridades escribieron votos “muy dulces”, “ambos estaban emocionados. Lloraron juntos, mientras leían sus votos. Sus hijos estaban allí detrás de ellos. Jennifer llevaba un bonito y elegante vestido beige de encaje. Tenía una cola. El velo era precioso. Todo era muy elegante y bonito. Estaba impresionante. Tenía un hermoso ramo blanco y él un boutonniere que coincidía con eso”.

A decir por varios medios de comunicación, Jennifer caminó hacia el altar al ritmo de ‘Here Comes the Bride’, que sonó por el famoso altavoz Bluetooth de la capilla en la ceremonia sorpresa y de bajo perfil.

Entre los escasos invitados a la boda de la estrella se encontraban Emme, la gemela de 14 años de la cantante, y uno de los tres hijos de la estrella de de ‘Batman’.

Chris Appleton, que peinó a la artista para la ocasión, también fue uno de los testigos.

A varios días del enlace, se dice que la pareja planea una segunda boda en la casa de Ben en Georgia.

Una fuente cercana a las celebridades dijo a la revista People que los recién casados “planean hacer una fiesta más grande para poder celebrar con la familia y los amigos”.

"Todavía no tienen planeada una luna de miel. Jennifer dice que cada día con Ben es una luna de miel. Desde que empezaron a salir de nuevo, Jennifer ha creído de verdad que esto es todo. Desea envejecer con Ben. Está muy feliz y contenta con él. No podría pedir nada más. Cree que todo es perfecto".

