El dominicano Sandy Alcántara es candidato al Premio Cy Young de la Liga Nacional

La segunda mitad de temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas demostró una cierta de cantidad de jugadores que fueron claros dominantes en cada uno de los renglones. En esta oportunidad, el dominicano Sandy Alcántara dominó a placer a sus rivales y a partir de ahora, es uno de los firmes candidatos para alzarse con el Premio al Cy Young de la Liga Nacional.

El derecho es uno de los mejores lanzadores de los Marlins de Miami, junto al venezolano Pablo López. Sin embargo, el dominicano ha mostrado una enorme solidez en el montículo; lo cual le ha servido para consolidarse en Las Mayores.

Según reportes de las Grandes Ligas, Alcántara recibió un total de 26 votos en una encuesta realizada antes del Juego de Estrellas. De hecho, superó a Corbin Burnes, Max Fired, Tony Gonsolin y Carlos Rodón como lo de más renombre.

Asimismo, en dicha lista también lucieron otros lanzadores que en primera instancia son de gran magnitud Joe Musgrove, Aaron Nola, Max Scherzer, Miles Mikolas, Clayton Kershaw, Zack Wheeler y Logan Webb.

Con respecto a sus números, Alcántara completó al menos siete innings en 13 aperturas seguidas en la primera mitad de temporada, siendo esta una de las rachas más largas de Las Mayores desde la campaña 2014.

Además, con respecto a su récord de nueve victorias y cuatro derrotas con 27 carreras limpias en 138 entradas y un tercio de labor en el 2022. Sin olvidar que tiene una efectividad 1.76, siendo la mejor de su carrera.

De esta manera, solamente deberá mantener su buen ritmo en el montículo para poder optar con el premio Cy Young y superar a todos aquellos lanzadores que durante cada campaña demuestran su enorme dominio en cada zafra.

