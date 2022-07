Matan a policía e hieren a otro en la calle: tiroteo horas después de que el alcalde decretase “estado de emergencia” en Rochester, Nueva York

Anthony Mazurkiewicz, oficial veterano de la policía de Rochester (NY), recibió un disparo mortal y otro agente y una mujer civil resultaron heridos después de que un hombre armado abrió fuego contra ellos el jueves anoche en una “emboscada cobarde”, según las autoridades.

El veterano de 29 años en el Departamento, recibió al menos un disparo en la parte superior del cuerpo en el asalto, que se desarrolló alrededor de las 9:15 p.m. en el área de Bauman Street, dijo el jefe de policía de Rochester, David Smith, en una conferencia de prensa esta mañana.

BREAKING: Rochester police say 29-year veteran officer Anthony Mazurkiewicz was killed in a shooting ambush on Bauman Street Thursday.https://t.co/4MtKSB1PSA — News 8 WROC (@News_8) July 22, 2022

Una transeúnte también recibió un disparo y resultó herida, pero fue reportada en condición estable. El policía Mazurkiewicz fue llevado al Hospital Strong Memorial, pero “A pesar de los esfuerzos heroicos, falleció”, dijo Smith, citado por NBC News.

Su colega oficial Sino Seng, un veterano de ocho años en el Departamento de Policía de Rochester, recibió al menos un disparo en la parte inferior del cuerpo. Fue llevado al Hospital General de Rochester. “Afortunadamente, fue tratado, dado de alta y ahora se está recuperando de sus heridas en casa con su esposa e hijos”, detalló Smith.

El tiroteo mortal se desarrolló horas después de que el alcalde demócrata de Rochester, Malik Evans, declarara un estado de emergencia por violencia armada en respuesta a un “aumento de tiroteos y mortalidad” en la ciudad ubicada en el norte de Nueva York, frontera con Canadá.

Esta mañana Smith señaló el viernes que Mazurkiewicz y Seng habían sido víctimas “de la misma violencia en nuestra comunidad que estamos tratando de combatir”. “Haremos todo lo posible para llevar ante la justicia a quien sea responsable de este acto atroz”, agregó el jefe Smith. “No podemos olvidar que a pesar de esta horrible pérdida para nuestra familia, los hombres y mujeres están luchando por nuestras vidas en este momento mientras hablamos”.

La policía de Rochester no ha identificado a ningún sospechoso ni motivo del crimen. Aún en julio, la ciudad ya está en camino de igualar el total de homicidios de 2021, el año más mortífero en su historia, acotó Pix11.