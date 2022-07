Presentadora estadounidense reveló detalles sobre su relación con Cristiano Ronaldo: “Acabamos en su casa y nos tomamos unas copas de champán”

Alyson Eckmann es una de las presentadoras de TV más populares de la televisión española luego de haber ganado el reality show de Gran Hermanos VIP y ahora tomó las redes sociales para hablar de su relación que tuvo en el pasado con Cristiano Ronaldo.

Mucho antes de que Cristiano conociera a su actual esposa Georgina Rodríguez, Eckmann tuvo la oportunidad de compartir con el goleador y de una manera bastante íntima porque contó todos los detalles en un video que subió a su cuenta personal de Tik Tok.

El primer encuentro se dio luego que se conocieran en un evento del cual la modelo fungió de animadora y donde Cristiano se encontraba estrenando su francia. Luego del lanzamiento el atacante, que en ese entonces jugaba en el Real Madrid, la invitó a la fiesta en su casa.

“Yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y Cristiano me invitó a su fiesta. Yo le dije que no, que ni de coña, porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘tienes que mandar a mi casa, con un chófer tuyo, cuando yo digo’. Y él dijo: ‘Ok, sí’.”, contó a través de su red social.

Posteriormente fue ahí que reveló lo que sucedió en su casa pero destacó que las cosas no sobrepasaron el límite de lo sentimental.

“Nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager. Acabamos en su casa y nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está”, contó Eckmann.

@alysoneckmann Replying to @luis sacristan a Ronaldo le doy 10/10 de simpatico y educado!! ♬ original sound – Aly Eckmann

Pero cuando todos pensaban que la historia se quedaría ahí, Eckmann realizó otro video en el que confesó que ella y Cristiano se textearon por al menos de un mes e incluso se animó a poner en el título del video que “ha podido ser Georgina”.

“Cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes”, declaró la americana.

Por último, la influencer publicó que parecía como si Cristiano Ronaldo quería que ella se invitara sola a la casa del delantero y también aclaró que no va “follando a famosos” por donde va.

“Yo creo que él quería que yo me invitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi. Y tampoco voy follando a famosos por el deporte de follar famosos. Si no les follas causas más impacto”, cerró.

