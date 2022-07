Niurka Marcos y Juan Vidal se comparten románticos mensajes en Instagram con un video donde derrochan amor

Niurka Marcos y Juan Vidal han compartido en sus cuenta de Instagram el mismo video y casi casi el mismo mensaje. En el video se observan románticos y candentes momentos que vivieron durante su romance dentro de ‘La Casa de los Famosos’, lugar en el que ambos coincidieron y en donde inició este amorío que parece continuar fuera del programa del que ambos ya fueron eliminados.

“la respuesta es simple, hay cosas en la vida que no se pueden negar, El hecho de buscar sin Encontrar y Encontrar cuando ya no se busca…. Y yo te encontré a ti @juanvidalgil”, fue el mensaje que escribió Niurka Marcos al compartir el video.

“La respuesta es Simple hay cosas en la vida que no se pueden negar. El hecho de buscar sin encontrar. Y encontrar cuando ya no se buscaba. Y yo te encontré a ti, @niurka.oficial”, fue el mensaje del actor.

En la publicación que hizo Niurka Marcos los comentarios no se hicieron esperar por parte de los televidentes que vieron el romance florecer a través de las pantallas de Telemundo:

“Mejor vemos y esperamos se vaya dando todo poco a poco….debe haber una marea de sentimientos , interese, dudas, etc, sí que el tiempo irá poniendo todo en su lugar”, “Díos está pareja maravillosa me hizo entender lo que es disfrutar lo que se ama de verdad allí hay una química divida”, “Es lo más lindo que he visto en la cdlf #2. Este reels queda para la eternidad, recopiló tantos momentos lindos con un fondo de música que nos transporta a los momentos tan lindos que vivieron Niurka y Juan”, “Que bueno que todo esté bien me encantaría verlos juntos pronto”, “La ÚNICA. PAREJA AUTÉNTICA, Y ESPONTÁNEA. LAS DEMÁS FUERON FABRICADAS FALSAS, Y EL PÚBLICO LO VIO EN CÁMARA” y “de corazón deseo que este amor sea real de ambas partes y que lo que dicen de Juan no sea verdad, que no te lastime” son algunos de los más destacados.

Cuando Juan Vidal fue eliminado de la competición habló acerca de buscar o no Niurka Marcos ahora que estaban ambos fuera de ‘La Casa de los Famosos’: “Es una gran gran gran gran posibilidad… Ahora, hay que ver si ella quiere”, fue la respuesta que dio en su momento Vidal. Hasta ahora el único indicio de que el romance continúa es esta muestra de amor en redes sociales, pues ninguno de los dos ha publicado imágenes en las que se les ve juntos fuera del reality show.

