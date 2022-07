Tres heridos dejó tiroteo en fiesta en la piscina de una mansión de Nueva York: rapero Fetty Luciano arrestado

Remy Marshall, rapero de Brooklyn que se hace llamar “Fetty Luciano”, fue arrestado en relación con un tiroteo triple en una fiesta en la piscina de una mansión en Long Island (NY).

Marshall, de 26 años, se entregó en la estación de policía de Glen Cove el jueves y fue acusado de dispararle a tres personas en la fiesta, incluido un guardia de seguridad, alrededor de las 5 p.m. el 10 de julio.

“Después de una extensa investigación, el Departamento de Policía de Glen Cove pudo negociar la entrega y el arresto de Remy Marshall”, dijo el jefe William Whitton en un comunicado. Agregó que la policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) también ayudó en la pesquisa que condujo a la detención, acotó Oxygen.com

Ahora enfrenta cargos de intento de homicidio y porte de armas. Según la policía, los disparos estallaron en “The Mansion at Glen Cove”, un elegante hotel en la llamada “Gold Coast” de Nueva York, cuando el guardia de seguridad trató de interrumpir una pelea entre dos asistentes a la fiesta.

La policía describió la escena como un completo caos, con entre 150 y 200 personas presentes cuando sonaron los disparos. Las tres víctimas fueron atendidas en hospitales de la zona y reportadas en condición estable. El sospechoso huyó de la escena antes de que llegara la policía y estuvo prófugo por 11 días, hasta el jueves.

Fuentes le dijeron a ABC News que el lugar no tenía el permiso adecuado para albergar un evento al aire libre. La policía de Glen Cove confirmó que se presentó una solicitud, pero el Ayuntamiento no la autorizó.

Ese lugar sirve como lugar de eventos además de ser un hotel, y la policía dice que fue una fiesta promocionada con un volante publicado y compartido en línea. El evento había sido anunciado en línea como la “Gran fiesta en la piscina del día de cumpleaños de una celebridad de Fendi”, dijo la policía de Glen Cove, condado Nassau.

El incidente violento se suma a la historia glamorosa de esa mansión, construida en 1910 por el arquitecto Charles Adams Platt. La propiedad de 55 acres fue el hogar del abogado corporativo John Teele Pratt y Ruth Baker Pratt, quien se convirtió en la primera mujer elegida para el Congreso de Nueva York. Luego fue transformada en un hotel y centro de conferencias en 1967.