Identifican a mujer sospechosa de disparar en el aeropuerto Dallas Love Field, Texas

La policía de Texas reveló el nombre de la mujer sospechosa de disparar dentro del aeropuerto Dallas Love Field el lunes por la mañana, donde resultó herida.

La mujer fue identificada como Portia Odufuwa, de 37 años, que ingresó al baño de mujeres y poco después se dirigió al área del mostrador de boletos para comenzar a disparar varias veces, informó la policía.

Un oficial de Dallas que se encontraba cerca enfrentó a la sospechosa y le disparó en las extremidades inferiores, dejándola herida, agregaron las autoridades.

NEW: Another mugshot of suspected @DallasLoveField shooter Portia Odufuwa. This one is from 2021 in Dallas County Charged with making a false report. @FOX4 pic.twitter.com/2Ck0QNxiaL — Alex Boyér (@AlexBoyerFox4) July 25, 2022

Odufuwa fue trasladada a un hospital. No se confirmaron lesiones de otros pasajeros, trabajadores del aeropuerto ni de oficiales que respondieron al incidente.

“En este momento no sabemos exactamente a dónde apuntaba este individuo”, informó en horas de la tarde el jefe de la policía de Dallas, Eddie García.

MORE NEW VIDEO: another video from witness Isam Berry shared a/ ⁦@FOX4⁩ shows alleged shooter Portia Odufuwa being treated after being shot by a DPD officer. No one else was hurt. Motive unclear. pic.twitter.com/oLSbZXIe94 — Alex Boyér (@AlexBoyerFox4) July 25, 2022

Una testigo le indicó a FOX 4 Dallas-Fort Worth que vio a una mujer armada vestida de negro en la terminal con las armas en alto.

“Estábamos en el mostrador registrándonos. Yo estaba tratando de registrarme y escuchamos a alguien gritar”, declaró Judy Rawle al periódico. “Miramos hacia arriba y la vimos caminando con las armas en alto”.

La testigo agregó que escuchó a otra persona que dijo que la sospechosa “estaba molesta porque su esposo había sido despedido de alguna parte”.

Entretanto, otro testigo identificado como Colby James declaró a NBC 5 Dallas Fort-Worth que estaba cerca de Odufuwa, y le escuchó decir que su esposo la engañó. Poco después comenzó el tiroteo.

“Ella básicamente dijo en su anuncio que su esposo la estaba engañando, o algo así. Y básicamente dijo que estaba ‘a punto de hacer estallar a este imbécil’. Después de eso, sacó un arma. Disparó el primer tiro en el aire y todos se dispersaron”. señaló. Earlier I spoke with an eye witness who described what he and his wife saw inside at the ticketing counter. They said a woman said she was going to, “Make an announcement” then they saw her pull out a gun. @NBCDFW pic.twitter.com/KSzsma0iJY— Sophia Beausoleil (@SophiaNBC5) July 25, 2022

Registros mostraron que Odufuwa fue acusada de un robo a un banco en 2019, y fue arrestada cerca de la escena, cuyos cargos se retiraron luego.

La mujer fue acusada de entregarle a un cajero una exigiendo dinero en aquel momento, destacó FOX 4 Dallas-Fort Worth.

