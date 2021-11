Empleado de la aerolínea Southwest Airlines es asesinado en el aeropuerto de El Paso, Texas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Momentos de tensión se vieron en el aeropuerto de El Paso, Texas, después de que se diera un tiroteo al interior de uno de los estacionamientos del lugar y que dejó como resultado un hombre muerto.



De acuerdo con ABC 7, el asesinato del empleado de la aerolínea Southwest Airlines, de 49 años, se habría dado por un atraco a mano armada.



Asimismo, se ha dado a conocer que la víctima, de quien hasta el momento se desconoce su nombre, fue sorprendida en el momento en que se encontraba cambiando el neumático de su auto, por lo que habría puesto resistencia al atraco y recibió un balazo mortal.



De acuerdo con el medio antes mencionados, hasta el momento las autoridades no han arrestado a nadie por el asesinado del empleado de Southwest Airlines, sin embargo, se está en busca de al menos una persona como presunta responsable, aunque las autoridades no descartan que pueda haber otros implicados.



“No hay detalles adicionales disponibles de inmediato, ya que la investigación está en curso. Los vuelos no se han visto afectados y el aeropuerto permanece abierto”, dio a conocer la Policía de El Paso a través de su cuenta oficial de Twitter.



Pese la desgracia que se vivía en uno de los estacionamientos del aeropuerto, ningún vuelo sufrió un retraso y se cumplieron las salidas pactadas.



Esta no es la primera vez que se comete un acto mortal en las instalaciones de un aeropuerto, sin embargo, este asesinato ha puesto en jaque tanto a la policía (por iniciar una búsqueda en medio de un mar de viajantes) como a los usuarios que pretenden salir de la ciudad para celebrar Acción de Gracia y que por un momento vieron comprometido su viaje.



La Policía de El Paso también ha pedido a la sociedad colaborar con el caso y dar a conocer si vieron al atacante o saben de su paradero para que el caso no quede impune.

