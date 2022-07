Adamari López desata risas en Instagram y le dicen que está en las “grandes ligas”

Adamari López desató nuevamente cientos de risas en su cuenta de Instagram con un video en formato reel. La presentadora boricua de ‘Hoy Día’ recibió muchos comentarios de sus seguidores, hasta le dijeron que estaba en un gran nivel con estos audiovisuales.

“Si tu eres feliz con una pareja… imagínate con tres. Tienes que pensar en grandes amore, te falta visión, te falta calle, te noto lento”, es lo que dice Adamari López en este reel que ya tiene más de 3,300 comentarios y más de 105,313 me gustas en Instagram.

Con este video la boricua causó las risas de sus seguidores. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a la presentadora de televisión: “estás en grande ligas mayores con sus REELS”, “Ada me haces el dia con estos videos”, “ como ella es actriz por eso le quedan geniales los reels”, “JAJAJAJAJAJAJAJAA amo tus vídeos !!!! Te quedan excelentes, no en vano fuiste de las mujeres actrices , caray! Besos desde tu islita”, “me voy a activar estoy lenta”, “le quedan geniales jajajaja” son algunas de las palabras que le compartieron a la también actriz.

Este tipo de contenido es de los favoritos de Adamari López, pues constantemente hace videos con los que suele sacarle risas a los más de 7,9 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, red social a la que se unió en enero de 2012.

Hace algunos días la boricua hizo un reel con el que la gente reaccionó haciendo referencia a Toni Cost, su ex pareja y padre de su hija Alaïa, quien actualmente es uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos’. En ese video estaba bailando junto a su hermano una canción llamada ‘Mi mayor venganza’, y la cantaba con muchas fuerzas. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron:

“ay yaaa superalo y no le des tanta importancia”, “Eso me huele a despecho, ya dale vuelta a la página brilla con tu propia luz estás en tu mejor momento”, “Esa indirecta para quien es ??”, “No se pero la siento un poco dolida algo le hizo Toni que ella no se lo perdona. Pero está más fina que nunca”, “Ya supera la separación de tony querida”, “ya para de tirar indirectas y disfruta tu soltería sin comentarios !!!! La@vida es una sola !!!!”, “Chaparrita ya deja eso en paz, muchas indirectas”, “Nada que lo superas. Pasa la hoja y pa’lante Ada” y “Sabe a dolor… y molestia. Si ya lo dejaste ir. Ya dale vuelta a la página”.

Sigue leyendo: Dicen que Adamari López le envió una ‘indirecta’ a Toni Costa: “Eso me huele a despecho”

Toni Costa expresó su preocupación por su nominación en ‘La Casa de los Famosos’

Las mujeres en ‘La Casa de los Famosos’ presumieron sus encantos con una sensual coreografía de Toni Costa

¿A quién quiere fuera del programa el público de ‘La Casa de los Famosos’?