Salvador Zerboni sale en defensa de Ivonne Montero por comentarios en ‘La Casa de los Famosos’

Durante una comida en ‘La Casa de los Famosos’ Salvador Zerboni no pudo aguantar su opinión mientras Daniella Navarro y Laura Bozzo hablaban acerca de las historias de vida que ha contado Ivonne Montero durante su estadía dentro del reality show de Telemundo.

En la conversación participaron Nacho Casano, Daniella Navarro y Laura Bozzo. Toni Costa también estaba sentado en la mesa comiendo, mientras Bozzo y Navarro daban sus opiniones de la vida de Montero.

“Quiere dar lastima, contar historias que a nosotros no nos puede contar porque no se lo creemos. ¿Por qué le va a contar la historia? si ya nadie le cree ya ni el padre nuestro”, dijo Navarro. “Y sacando a la pobre hija como escudo, que me parece tan horrible, pero bueno. Escudo, escudo, escudo”, comentó Bozzo.

Tras una pregunta de Costa sobre los padres de Ivonne Montero, con los que ella tendría algunas diferencias, Navarro expresó su disgusto ante esta situación. Luego de esto, fue que Zerboni intervino.

“No es por apoyarla, pero creo que es de cada quién. No sabemos cómo sea el papá ni como sea ella con ellos… Si, siempre sabía que estaban como peleados pero nunca adentré a saber. No me atrevó a juzgarlos”, fueron las palabras de Zerboni, quien tuvo un romance con Ivonne Montero hace algún tiempo.

Ante esto, Navarro y Bozzo respondieron que no estaban juzgando a Montero, sino repitiendo lo que ella contaba.

Ivonne Montero es la primera finalista de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y parece ser una de las favoritas del público a quedarse con el gran premio, pues en las redes sociales recibió un gran apoyo cuando obtuvo su boleto a la final del reality show.

“Cómo me alegro se lo merece”, “La cara de envidia de Daniela!!!!”, “Felicidades Ivonne dios está contigo”, “IVONNE NUNCA HAS ESTADO SOLA, GRACIAS UNIVERSO”, “Así Daniella Laura Tony y Nacho se morderán sus deditos xq ellos te querian nominar”, “Que desagradable los gestos de Daniela. Debería sentirse feliz por la suerte de los demás”, “Ninguno de ellos quería q ganara ella y quedaron🤡🤡🤡🤡”, “Hasta Saturno se escuchó mi grito de felicidad. Nadie se lo merecía más que Ivonne. NADIE” y “Que alegría que haya ganado Ivonne ella se merece estar en la final”.

Sigue leyendo: En ‘La Casa de los Famosos’ Daniella Navarro tuvo una reacción “muy hormonal” con Nacho Casano por Ivonne Montero

¿Es Ivonne Montero la favorita del público en ‘La Casa de los Famosos’?

Salvador Zerboni en ‘La Casa de los Famosos’ habló sobre el acercamiento de Daniella Navarro y Nacho Casano

‘La Casa de los Famosos’: No todos están contentos con la eliminación de Natalia Alcocer