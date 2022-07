Shawn Mendes cancela el resto de su gira ‘Wonder’ por sus problemas de salud mental

Después de anunciar a principios de este mes que pospondría tres semanas de espectáculos, Shawn Mendes ahora ha cancelado por completo el resto de las fechas de su gira ‘Wonder’ en América del Norte y Europa.

El cantante, de 23 años, compartió la noticia en un extenso comunicado publicado en sus redes sociales citando razones de salud mental para su decisión.

“Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para el trabajo que me costaría volver a la carretera”, fue como inició su post.

“Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera”, señaló.

De esta forma, el ex de Camila Cabello se tomará un más que merecido y necesario descanso, y no solo en el plano más puramente profesional de la palabra. Shawn desaparecerá probablemente de la esfera virtual y de la vida pública durante todo el tiempo que requiera.

“Tras hablar largo y tendido con mi equipo y con un grupo de profesionales de la salud increíble, ha quedado más claro que necesito tomarme el tiempo que jamás me había tomado antes para mi vida personal, para volver a poner los pies en la tierra y poder regresar más fuerte”, expresó.

“Desafortunadamente, tengo que cancelar el resto de las fechas de la gira. Teníamos la esperanza de poder continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario, pero en este momento tengo que poner mi salud como primera prioridad”, manifestó.

No obstante dejó claro su deseo de reprogramar esos conciertos lo antes posible y aseguró a sus fans que seguirá componiendo y trabajando en su música.

“Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro. Sé que todos han estado esperando tanto tiempo para ver estos shows, y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar”, finalizó.

‘Wonder: The World Tour’ se pospuso hace algunas semanas y comenzó en junio, con su primer show en Portland. Se suponía que la gira duraría hasta agosto del próximo año.

