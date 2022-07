Drake aborda las críticas de los vuelos de 20 minutos de su jet privado sin nadie a bordo

La cuenta de Instagram CelebJets se ha convertido en un quebradero de cabeza para las celebridades porque no solo recopila imágenes de sus lujosos jet privados, sino que también se hace eco de los viajes que realizan a bordo de ellos.

La semana pasada Kylie Jenner se encontró en el punto de mira por realizar un vuelo de 17 minutos dentro del estado de California, de Camarilloa Van Nuys, que en coche habría durado menos de una hora.

Ahora le ha tocado el turno a Drake, cuyo avión particular valorado en $185 millones de dólares realizó tres trayectos entre Hamilton y Toronto de menos de 20 minutos en espacio de un mes que habrían emitido cinco toneladas de carbono cada uno.

Drake's Jet Landed in Hamilton, Ontario, CA. Apx. flt. time 14 Mins. pic.twitter.com/DeN1Wxh2MD — Celebrity Jets (@CelebJets) July 22, 2022

Al contrario que la empresaria, el rapero sí ha querido salir al paso de la polémica en que se ha visto envuelto por el uso de su Air Drake para explicar que en realidad él no dio la orden de que despegara: “Para cualquiera que estuviera interesado en la logística… eso es para mover los aviones y llevarlos a los aeropuertos en los que se almacenan. Nadie toma esos vuelos”.

No está claro si esta información mejorará o empeorará la solución, ya que el punto de las críticas que le están lloviendo se centra en lo perjudiciales que resultan estos vuelos para el medio ambiente.

Drake no ha aclarado si trató de compensar su huella de carbono realizando una donación a alguna organización como Carboon Footprint, que se dedica a reforestar y disminuir el impacto ambiental de los humanos. View this post on Instagram A post shared by champagnepapi (@champagnepapi)

Sigue leyendo: ¿Quién es Suede Brooks, la supuesta nueva novia de Drake?

– Video viral muestra a Drake encontrándose cara a cara con lo que parece ser su mayor temor: una abeja

– Kylie Jenner desata rumores de embarazo, estaría esperando a su tercer hijo con Travis Scott