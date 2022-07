Ben Affleck volverá a ser Batman en la nueva película de ‘Aquaman’

Jason Momoa está revelando algunos secretos sobre ‘Aquaman 2’ y es que, publicando en Instagram, confirmó que Ben Affleck regresará para interpretar a Batman en la cinta, repitiendo su papel por primera vez desde ‘Justice League’.

La información se mantuvo en secreto durante tanto tiempo, ya que la cinta ya hasta cuenta con fecha de estreno para marzo de 2023 y parece que Jason decidió revelarlo en sus redes sociales.

“REUNIDOS. Bruce y Arthur Curry. ¡Te amo y te extraño Ben!”, escribió en su publicación. Y continuó explicando que Warner Bros, el estudio responsable de convertir los cómics de DC en películas, estaba organizando una gira por el estudio y los fanáticos vieron a los dos hombres filmando allí.

“Las giras de estudio de WB simplemente exploraron bien el backlot. rompieron en el set todas las cosas geniales que vienen con ‘AQUAMAN 2’”, señaló.

Con Ben para regresar como Batman en ‘And the Lost Kingdom’, en el elenco también destacan las estrellas que regresan: Jason, Dolph Lundgren, Patrick Wilson, Temuera Morrison y Yahya Abdul-Mateen II.

Se espera, por supuesto, el regreso de Amber Heard en el papel de Meera, aunque los rumores apuntan a que su peso en la trama, y en las secuencias, se ha rebajado considerablemente tras su mediático litigio con su exmarido Johnny Depp.

Affleck anunció previamente su retiro como Batman en 2019 y ha sido abierto sobre los conflictos personales y profesionales que conlleva el papel. Entonces, fue una sorpresa hace dos años cuando se reveló que Affleck se estaba vistiendo una vez más para ‘The Flash’, la película protagonizada por Ezra Miller que se estrenará el 23 de junio de 2023 y que también contará con Michael Keaton como Batman.

En cambio, parece que alguien lo persuadió para que regresara, en algún lugar. Y no pudo haber sido una simple conversación después de su experiencia en ‘Justice League’.

“Tuve una experiencia realmente mala en ‘Justice League’ por muchas razones diferentes. Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente lo que pasaba es que no estaba feliz. No me gustaba estar allí”, confesó en una entrevista con Variety. View this post on Instagram A post shared by Batman v Superman (@batmanvsuperman)

