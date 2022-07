Jennifer Lopez y Ben Affleck son captados de luna de miel en París

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos en París, Francia, abrazándose y dándose muestras de cariño pocos días después de haber celebrado su boda en el condado de Clark, Nevada, donde incluso hicieron fila con otros futuros novios para obtener su licencia de matrimonio.

Los reportes indican que Bennifer ​​aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget en un avión privado y se dirigieron directamente a cenar en el restaurante Le Matignon.

En contraste con su nuevo esposo, quien usó un traje oscuro y mostró su nuevo anillo de bodas, Lopez deslumbró con un vestido rojo con un escote pronunciado.

Jennifer Lopez and Ben Affleck spotted during lavish Paris honeymoon https://t.co/LeiK3s3yFZ pic.twitter.com/iCffKUiEre — New York Post (@nypost) July 22, 2022

Posteriormente, fueron fotografiados de nuevo besándose en un banco de los jardines junto al Palacio del Elíseo, donde la diva del Bronx hizo alarde de sus anillos y lució un vestido floral blanco.

Jennifer cumple 53 años el 24 de julio, por lo que parece que la pareja también estará celebrando su cumpleaños en Europa, así como su luna de miel.

Cabe señalar que los recién casados ​​han estado acompañados en su escapada por la hija de Jennifer, Emme, de 14 años, y los dos hijos de Ben, Violet, de 16, y Seraphina, de 13 años, según indicó People.

No podrían verse más enamorados 💍😍👰🏼‍♀️🤵🏻‍♂️❤️⬇️➡️

Fue la protagonista de la cinta ‘Selena’ quien confirmó que ella y Ben se casaron en Las Vegas a través de su boletín de noticias el domingo pasado y firmó con el nombre ‘Jennifer Lynn Affleck’, mostrando así sus intenciones por llevar el apellido de su ahora marido.

“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, compartió Jennifer Lopez en On the Jlo.

Ben Affleck es el cuarto esposo de Jennifer, pues anteriormente ella estuvo casada con otras personalidades de la industria como Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony. View this post on Instagram A post shared by PopCulture (@popculture)

Sigue leyendo: La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Las Vegas habría sido vendida a Netflix

– Revelan detalles íntimos de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck: “Ambos lloraron mientras leían sus votos”

– Jennifer Lopez recicló vestido de una película para casarse con Ben Affleck en Las Vegas

– Alex Rodriguez reacciona a la noticia de la boda de su ex Jennifer Lopez con Ben Affleck