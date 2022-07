Hombre de Virginia que ganó $315 millones jugando la lotería dice que el dinero sólo le trajo desgracias

El ganar la lotería es el sueño de muchos y pensar que un golpe de suerte te cambie la vida, además te haga olvidarte de tus preocupaciones financieras es algo que solo unos pocos pueden vivir.

Pero para un hombre de Virginia, el llevarse millones de dólares fue el inicio de su tragedia, pues en vez de felicidad, su vida se llenó de eventos desafortunados, como si se tratara de una maldición.

El desdichado hombre es Jack Whittaker, quien ganó un Powerball récord de $315 millones en la noche de Navidad de 2002.

El entonces empresario de West Virginia, que tenía 55 años, optó por un pago único de $113,4 millones y se convirtió en una celebridad instantánea pues la noticia hizo que todos los reflectores se posaran sobre él y su familia.

Pero los millones no le garantizaron la felicidad, por el contrario, generaron envidias y que su familia se viniera abajo.

Cuatro años y medio después de haberse ganado el premio mayor, Whittaker se dijo arrepentido.

“Desde que gané la lotería, creo que no hay control para la codicia”, expresó en entrevista con ABC News. “Creo que, si tienes algo, siempre hay alguien más que lo quiere. Desearía haber roto ese boleto”, añadió.

En ese lapso le pasaron muchas cosas malas, su esposa lo abandonó y su nieta Brandi Bragg, quien iba a heredar su fortuna, murió a los 17 años.

La joven, quien había luchado contra la adicción a las drogas, fue hallada tirada en una lona de plástico cerca de la casa de su novio.

“Mi nieta murió por culpa del dinero”, expresó Whittaker, cuya hija Ginger murió de cáncer en 2009.

Como si eso fuera poco, ladrones le robaron cientos de miles de dólares de sus vehículos y de su casa, también estuvo envuelto en batallas legales y cayó en la bebida y el juego.

En 2007, el hombre le dijo a AP: “No tengo amigos (…) Todos los amigos que he tenido, prácticamente, han querido pedir dinero prestado o algo así y, por supuesto, una vez que te piden dinero prestado, ya no pueden ser amigos”.

