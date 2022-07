Mega Millions: ¿Es más probable que ganes el premio mayor de $1,100 si compras un boleto ‘Quick Pick’ o si escoges tú los números?

Las probabilidades que tiene un jugador de Mega Millions de ganar los $1,100 millones que se sortean este viernes son las mismas, independientemente si opta por un boleto “Quick Pick” (selección al azar de números por la máquina) o si escoge individualmente los números.

Así lo explicó Steven Díaz, profesor de matermáticas en Syracuse University’s College of Arts and Sciences.

En un artículo en el portal de noticias de la universidad, Díaz, sin embargo, indicó que hay varios puntos que se deben tener en cuenta si la persona decide seleccionar los números. Uno de estos, por ejemplo, es la probabilidad de que otros jugadores opten por la misma cifra.

“Como todos los números son iguales prácticamente las probabilidades de ganar son las mismas, ya sea que escoja usted mismo o deja que la computadora lo haga”, destacó el profesor.

“Hay una cosa más a considerar: usted no solo quiere ganar, usted quiere ser el único ganador para no tener que dividir el premio mayor. Si usted selecciona (los números), a menos que sea cuidadoso, usted puede caer en ciertos patrones y escoger un número que otras personas han escogido. Si la computadora tiene un buen generador de números al azar, sería menos probable elegir el mismo número que alguien más. Por otra parte, si usted hace un estudio sobre cuáles números la gente tiende a seleccionar, tal vez pueda hacer mejor elección que la computadora. Recuerda que yo estoy discutiendo el tratar de incrementar sus probabilidades de ser el único ganador si usted gana, no incrementar sus oportunidades de ganar”, planteó el experto en números.

El sorteo del multimillonario premio se realizará este viernes a las 11 p.m. hora del Este.

Cada tiquete del Mega Millions cuesta $2.

En la pasada tirada, este martes, nadie se llevó el premio mayor. Desde abril pasado no se han reportado ganadores del “jackpot”, por lo que la suma ha sido en aumento.

Las probabilidades de ganar el premio gordo en este juego de lotería son de 1 en 303 millones.

