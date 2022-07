Mega Millions: Premio mayor asciende a $1,100 millones, el segundo más grande en la historia del concurso

Mega Millions dio a conocer que tras una revisión el premio mayor para el sorteo de este viernes 29 de julio será de $1,100 millones de dólares, con un valor en efectivo de $648.2 millones.

Si alguien le atina a los 6 números ganadores de hoy, será el segundo premio más grande en los 20 años de historia de Mega Millions, solo detrás del récord de $1,537 millones ganado el 23 de octubre de 2018. Ese billete ganador se vendió en Carolina del Sur y sigue siendo el premio de lotería más grande del mundo ganado alguna vez con un solo boleto.

En los 29 sorteos desde que se ganó el premio mayor por última vez en Tennessee el 15 de abril, ha habido más de 28.1 millones de boletos ganadores en todos los niveles de premios, incluidos 42 con un valor de $1 millón o más.

Según Mega Millions, los grandes premios han se han ganado en 17 estados:

– Arizona

– Arkansas

– California

– Delaware

– Florida

– Georgia

– Illinois

– Maryland

– Massachusetts

– New Hampshire

– New Jersey

– New York

– North Carolina

– Ohio

– Pennsylvania

– Texas

– Virginia

Los premios mayores de Mega Millions comienzan en $20 millones y crecen según las ventas del juego y las tasas de interés. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 303 millones.

Los boletos de Mega Millions cuestan $2 dólares. En la mayoría de las jurisdicciones, los jugadores pueden agregar el Megaplier por $1 adicional para multiplicar sus premios no mayores.

Los premios mayores de Mega Millions hasta la fecha:

Monto: $1,537 millones

Fecha: 23/10/2018

Boletos ganadores: 1-SC

Monto: $1,100 millones

Fecha: 29/7/2022

Boletos ganadores: ?

Monto: $1,050 millones

Fecha: 22/01/2021

Boletos ganadores: 1-MI

Monto: $656 millones

Fecha: 30/03/2012

Boletos ganadores: 3-IL, KS, MD

Monto: $648 millones

Fecha: 17/12/2013

Boletos ganadores: 2-CA, Georgia

Con $1,100 millones, este el segundo premio mayor más grande de Mega Millions en la historia.

También te puede interesar:

– 5 cosas que debes hacer de inmediato en caso de ganar los mil millones del Mega Millions

– Mega Millions: Los 10 premios más grandes en la historia de la lotería

– Mega Millions juega el 29 de julio 2022: guía sobre cómo jugar, qué premios hay