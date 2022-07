Niña hispana de 12 años recibe 14 disparos de acosador en Missouri y sobrevive al ataque

Rubí Olivas, de 12 años, cargaba a su hermanito Julián cuando un hombre, hasta ahora no identificado, salió inesperadamente de entre los arbustos de la casa continua de la familia hispana con una pistola en mano y abrió fuego en contra de la menor de edad.



Las cámaras de la casa de la familia Olivas lograron captar el inquietante momento en que la menor de edad corre, sin soltar a su hermanito, hacía su casa mientras su agresor dispara hacía ella en varias ocasiones.



La velocidad con la que Olivas corrió hacía su hogar evitó que una de las 14 balas que el pistolero detonó la alcanzaran.



Tras las detonaciones, la madre de la menor, Rosa, fue herida de bala.



Desde el hospital, la matriarca de la familia Olivas señaló que el objetivo del maleante era su hija: “El objetivo era mi hija de 12 años. El matón que le disparó le disparó unos 14 tiros y uno de esos tiros me dio a mí. Lamentablemente estoy en el hospital con un fémur roto. Me dispararon en la parte superior del muslo derecho. Afortunadamente mi hija y mi hijo, de 11 meses están bien”.



La madre de Rubí indicó a KCTV que conoce al tirador y que ha sido detenido, aunque evitó dar el nombre para no entorpecer las investigaciones.



A través de GoFundMe una amiga de Rosa Olivas ha pedido ayuda para poder pagar el tratamiento médico de la madre de la menor de edad y ayudar a la familia a mudarse de Kansas City para evitar que el pistolero vuelva a intentar agredirla y esta vez sí cumpla con su objetivo.



“Necesitamos mudarnos de casa, porque mi hija de 12 años era el objetivo. Hay cero posibilidades que regresemos (a vivir a esa casa)”, dijo la angustiada madre desde la cama de un hospital de la localidad.

