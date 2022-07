Adamari López arremete contra Laura Bozzo y termina perjudicado Toni Costa

La conductora Adamari López en los últimos días ha mostrado su posición ante todo lo que se está viviendo en ‘La Casa de los Famosos 2’, hecho que se ha estado desarrollando durante las emisiones que transmite el programa ‘Hoy día’. En esta ocasión se refirió a la fuerte discusión que se registró entre Laura Bozzo e Ivonne Montero luego que la peruana dañara un mensaje dedicado a la hija de la mexicana.

“Otra cosa que no entiendo, ese ataque me pareció terrible, lo que dice es feísimo. Laura sobre todo porque he escuchado que es defensora de las mujeres, que la ataque (a Ivonne) de esa manera”, expresó la expareja de Toni Costa tras rechazar las contundentes críticas en contra de Montero donde además la vincula con otros tres hombres.

La boricua expresó que la gran mayoría de los participantes del reality show han empleado la misma estrategia para buscar el lado emocional de la gente y así captar a más personas para que puedan votar a favor de ellos.

“Si vamos a hablar de quiénes han utilizado, porque ella le dice como que utiliza a su hija para dar pena y como obtener el cariño de la gente. Ahí todos han utilizado a sus hijos, y todos lo que quieren utilizar para poder ganarse un voto”, manifestó.

Sin embargo, eso no fue todo porque nombró a la actriz venezolana para señalar la amistad que existe entre la peruana y Daniella Navarro, mientras que esta última también habría implementado la misma técnica.

“Daniella, que la quiero mucho, también ha utilizado a su hija y es de las mejores amigas de Laura, Toni también, Natalia también… Todos los que han estado aquí que han tenido hijos, han utilizado a sus hijos para ganarse el cariño de la gente”, dijo López.

Además, explicó que siente muchas ganas en seguir votando por la mexicana quien sería una de las que más podría necesitar el dinero debido a que su hija tiene una delicada afección y debe ser operada.

“Me parece muy, muy feo y lo que me dan ganas es de seguir votando y apoyando a Ivonne para que llegue a un buen lugar en la final y vea si puede ganar esos 200 mil dólares porque ella tiene una hija que necesita una operación y necesita ese dinero”, expresó la conductora de ‘Hoy día’.

