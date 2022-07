Alicia Machado inició las grabaciones del nuevo proyecto de Telemundo: Culpable o inocente

La Miss Universo 1996 Alicia Machado anunció su nuevo proyecto a través de las redes sociales. Desde que la venezolana ganó el reality show en ‘La Casa de los Famosos’ en la primera temporada su vida ha dado un gran giro porque en esta ocasión ella seguirá trabajando de la mano de Telemundo.

“Todavía no son las 8 pero vengo llegando a Telemundo. Hoy empieza la mega aventura. Deséenme suerte que hoy empiezo un gran proyecto, ‘Culpable o Inocente’, muy pronto por Telemundo”, manifestó con gran entusiasmo en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, no reveló más detalles de lo que hará en el proyecto. No obstante, hace algún tiempo atrás el canal de televisión lo presentó durante su Upfront.

“Culpable o inocente es un tráiler dramático que atrapa al espectador desde la primera escena y que cuenta con la desaparición de Adriana Molina”, reveló Telemundo en ese entonces.

Además, dieron a conocer otros detalles que quizás podría tratarse de una nueva telenovela o serie, aunque será con el transcurrir del tiempo que se conozca más sobre ese tema.

“Su marido, César Ferrer, es el principal sospechoso de su posible asesinato, pero no todo es lo que parece en este caso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida y puede que no sea la personas que todos entendían o conocían, para bien o para mal”, agregaron. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Desde que inició la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos 2’ Machado ha estado formando parte de las emisiones especiales que transmiten los domingos, allí aprovecha para dar a conocer su opinión de lo que está sucediendo con los participantes.

El reconocido reality show se encuentra en la recta final y será el próximo lunes 1 de agosto cuando se conozca al último eliminado, pues el día 8 del mismo mes anunciarán el nombre del afortunado ganador de los 200 mil dólares.

Te puede interesar:

· Internautas arremeten contra Alicia Machado por criticar el comportamiento de Daniella Navarro

· Alicia Machado aseguró que está en “el derecho de opinar lo que se me da mi regalada gana” sobre ‘LCDLF2’

· Alicia Machado reveló el nombre de su favorito para ganar en ‘La Casa de los Famosos’