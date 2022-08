Barcelona vuelve a hablar de recuperar a Leo Messi: “Tenemos una deuda moral con él”

Una vez más, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta ha hecho crecer las esperanzas de los fanáticos de ver al argentino Leo Messi vestido nuevamente de azulgrana con la intención de dar “el cierre que se merece” a esta historia.

En un encuentro con los medios de comunicación en la Ciudad Condal de Barcelona, Laporta se volvió a referir al tema Messi, recalcando que quieren traer de vuelta al legendario jugador pero entiendo que en este momento no es posible puesto que tiene un contrato que cumplir.

“Nosotros tenemos una deuda moral con él y ya se verá. Está claro lo que significa Leo para nosotros, pero ahora no es el momento de hablar (…) Tiene contrato y ya hablaremos de este tema en el futuro”, expresó el mandatario culé.

🔵🔴 ¿Regreso de Messi al Barça? Habla Laporta



🔵🔴 ¿Regreso de Messi al Barça? Habla Laporta

“En Estados Unidos nos preguntaron muchas televisiones latinas por este tema porque hay mucho interés y se contestó en una situación más relajada, pero ahora no se puede decir nada más”, agregó el presidente del Barcelona.

Por último, Joan Laporta dejó claro que el astro argentino tiene contrato con el Paris Saint-Germain y debe cumplirlo, por lo que ha decidido no hablar más del tema. “Messi es jugador del PSG y este club merece un respeto. Tiene contrato ahí y ya hablaremos de este tema en el futuro. Si me permitís, no voy a hablar de este asunto ahora”,

De ser cierto el hecho de que quieren de vuelta al internacional con la selección de Argentina en el Camp Nou, tendrá que moverse antes de lo esperado puesto que desde Francia se rumora con que el PSG quiere renovar al jugador más allá de esta temporada.

