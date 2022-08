Johnny Depp sufriría de disfunción eréctil, según documentos legales

El actor Johnny Depp desde el pasado mes de abril venía atravesando una compleja situación legal con su exesposa Amber Heard luego que él la acusara de difamación tras un artículo que escribió hace algunos años atrás donde explicaba que había sido víctima de violencia doméstica. Sin embargo, fue el pasado mes de junio cuando todo se había dado por terminado tras darse a conocer el fallo donde la modelo estadounidense debía pagarle la mayor cantidad de dinero al protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

No obstante, los detalles no han dejado de surgir luego de dos meses, pues Heard quería que todos volvieran a juicio tras considerar que ella tenía la razón y sentía que el veredicto a favor de Depp estaba errado.

Además, para la fecha han salido a la luz pública detalles reveladores que nunca dijeron en el juicio, y es que también habrían publicado varias fotografías que muestran los documentos y las “verdades” que jamás se dijeron, entre ellas que el intérprete del personaje de ‘El Sombrerero’ sufriría de disfunción eréctil. Tras la supuesta publicación del historial médico de Johnny, también mostraría con lo que presuntamente se estaría tratando, sería Valtrex usado como antiviral para el herpes.

🪡: NEW – Johnny Depp’s medication history is unsealed, revealing he takes Cialis (for erectile dysfunction), and Valtrex (for herpes). pic.twitter.com/rOJI22Zoln — chateau bunny (@cocainecross) August 1, 2022

Al parecer el productor de cine estadounidense tendría una relación de amistad con el cantante Marilyn Manson, pues en algunas imágenes reveladas del documento exponen una conversación que supuestamente los vincula a ellos. Además, hablan de “una nueva chica para conocer y saludar a los fans”, tema que habrían tratado a mediados del año 2016.

También señalaron que presuntamente el también músico habría manipulado los audios que pusieron en aquellas audiencias que hicieron públicas, hecho que posiblemente quiso implementar para no mostrar todo la verdad.

Algunas fotos muestran que lo que se encuentra en color rojo sería todo lo que él cambió en las grabaciones. 🪡: NEW – Transcripts from the full conversation between Johnny Depp and Amber Heard in which she explains why she said “I hit you” in the leaked recording. pic.twitter.com/rk3Ej3zqLK— chateau bunny (@cocainecross) August 1, 2022

El protagonista del ‘Joven manos de tijeras’ habría querido utilizar como evidencia material que contenía desnudos de Amber, y que se obtuvo cuando ella trabajo en un club nocturno antes de ser una personalidad reconocida en el mundo del entretenimiento. 🪡: Johnny Depp attempted to use revenge p*rn against Amber Heard by submitting her nudes into evidence along with information she briefly worked at a strip club before fame— all while knowing the trial would be televised. pic.twitter.com/AAz2FJUlRr— chateau bunny (@cocainecross) July 30, 2022

