¿Nuevo amor? Johnny Depp fue captado con una misteriosa pelirroja en su paso por Italia

El actor Johnny Depp no deja de verse envuelto en un escándalo, y es que fue visto con una misteriosa mujer pelirroja porque aparentemente después de haber finalizado el juicio volvió retomar su vida con total normalidad. Además, en diversas ocasiones ha sido captado mientras acompaña a Jeff Beck en sus presentaciones.

Luego de haber sido visto por varios fotógrafos en Italia, las redes sociales estallaron tras llegar a imaginar que el reconocido actor por grandes películas de Hollywood estaría intentando rehacer su vida amorosa tras el escándalo que le tocó vivir con Amber Heard. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce la identidad de la mujer con la que fue visto.

Pese a los comentarios que existen sobre un presunto nuevo amor, en ninguna de los fotos que se viralizaron en las diferentes plataformas no se ve algún tipo de coqueteo, todo lo contrario. Sin embargo, la joven se estaría quedando hospedada en el mismo hotel que el intérprete de ‘Willy Wonka’ en ‘Charlie y la fábrica de chocolates’, según detalló el diario Dailymail.

La joven con la que fue captado el también productor de cine estadounidense podría formar parte de su equipo de trabajo. Por ello, sería completamente normal que ambos estén tomando un descanso en el mismo hostal.

Desde el pasado mes de junio Depp decidió a dedicarse a otras cosas que le apasionan en la vida, uno de esas es la música. Por ello, fue hace tan solo unos días cuando tomó la determinación de lanzar su disco que se llama ’18’, y que también se encuentra de ofreciendo una gira por el continente europeo. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

A su vez, esta no sería la primera vez en la que lo vinculan con alguna otra persona pese a que el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ en la medida de lo posible ha intentado ser lo más reservado posible en cuanto a su vida personal. No obstante, esto no le funcionó completamente porque se conocieron muchos detalles de su convivencia con la intérprete de Mera en el filme de ‘Aquaman’.

