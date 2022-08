Toni Costa y Daniella Navarro desafiaron a Laura Bozzo por su comportamiento en ‘LCDLF2’

La tensión dentro del programa ‘La Casa de los Famosos 2‘ va incrementando con el pasar de los minutos debido a que tan solo queda una semana para que el reality show llegue a su fin. Por ello, las diferencias entre los participantes se siguen presentando y esta vez involucra a Laura Bozzo.

El hecho se registra cuando la peruana le pidió algo a Daniella Navarro y a Toni Costa pero ellos no accedieron a hacerlo hasta que ella demostrara los modales que tiene y les dijera “por favor”. A su vez, el bailarín español resaltó que siempre debe existir una palabra cuando se le hace entrega de algo y es “gracias”.

Aparentemente Bozzo no habría estado empleando algunas palabras de cortesía con el resto de sus compañeros dentro de la casa más famosa de habla hispana, lo que habría causado incomodidad en el resto tras ser ellos mismos los que deban hacer cada cosa en el lugar. “Si no nos dices por favor no te vamos a traer más nada“, dijo la actriz.

A su vez, el instructor de zumba respaldó en su totalidad las palabras de su compañera y le dijo a Bozzo que no había necesidad de “caer tan bajo”, debido a que en diversas circunstancias la han catalogado como una “víctima” ante las situaciones que se presentan.

“A mí también con ajo… Te suplico por favor, te he dicho por favor. Por favor, te amo”, dijo Laura de una manera un poco sarcástica al español y a la venezolana.

Sin embargo, se presentaron diversas opiniones en las redes sociales donde criticaron a Daniella, pues hasta hace algunos días ellas se estuvieron mostrando de una manera un poco cariñosa y hasta fotos llegaron a publicar juntas. Varios de los internautas consideran que la venezolana no necesita más de la presentadora de televisión y por eso actuó de esa manera. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Aparentemente el comportamiento de la conductora de televisión también habría sido de esa manera porque rechazó el nuevo tercer romance en el que se encuentra envuelta Navarro, quien hace días recibió a su hija en el reality show y le pidió que no siguiera haciendo “travesuras”.

