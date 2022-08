Beyoncé regrabará un tema musical que resultó ofensivo para la comunidad con discapacidad

A tan solo una semana de haber presentado su nueva producción discográfica denominada “Renacimiento”, Beyoncé decidió que volverá la estudio para volver a grabar uno de sus temas musicales que se vio envuelto en una polémica.

Y es que en la canción Heated, la cual fue coescrita con el rapero canadiense Drake, entre otros, se usa la palabra “spaz”, considera una referencia despectiva al término médico diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral.

De ahí que emulando a Melissa Viviane Jefferson —más conocida por su nombre artístico Lizzo—, Beyoncé optará por eliminar la controversial palabra de la letra de su canción y ello significa volver al estudio de grabación.

“La palabra, no utilizada intencionalmente de manera dañina, será reemplazada”, escribió un portavoz de Beyoncé a través de un comunicado dado a conocer por The Associated Press.

Controversial uso del lenguaje

Cabe recordar que el mes pasado, Lizzo también eliminó la palabra de una de sus canciones, Grrrls, todo ello en respuesta a los reclamos de diversos defensores de las personas con discapacidad quienes se quejaron de la letra.

Al respecto, Hannah Diviney, defensora de la discapacidad y quien en su momento también alzó la voz en contra de Lizzo, criticó en redes sociales lo que considera un insulto por parte del equipo que rodea a Beyoncé al no advertirle lo que significaba emplear una palabra que lastima a los discapacitados.

“Se sintió como una bofetada para mí, la comunidad discapacitada y el progreso que intentamos hacer con Lizzo”, enfatizó.

Lo cierto es que, entre los miembros de la comunidad afroamericana, la palabra “spaz” está más relacionada con “perder el control”, “agitar” o “volverse loco”. Así que el mensaje de la canción de Beyoncé quizá no debió causar tanto revuelo.

De cualquier modo, Nile Rodgers, Skrillex, la nigeriana Tems, Grace Jones, Pharrell y el magnate del rap Jay-Z, esposo de Beyoncé, son otros de los colaboradores del álbum filtrado en Internet días previos a su lanzamiento oficial.

