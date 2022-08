Daniella Navarro asegura que Salvador Zerboni es un “drogadicto”

‘La Casa de los Famosos 2’ se encuentra en la recta final y la tensión dentro del reality show va aumentando cada vez más entre los pocos participantes que quedan. En esta ocasión Daniella Navarro y Salvador Zerboni volvieron a protagonizar un escándalo donde se dijeron fuertes palabras.

Para la audiencia ha sido gran sorpresa ver el comportamiento que ha tenido el actor mexicano con la venezolana, pues hace algunas semanas entre ellos existió un amorío que encendió la casa de habla hispana más famosa del momento. Sin embargo, las cosas entre ellos fueron empeorando y tomaron otro curso cuando Daniella dijo que el tamaño del miembro de él es pequeño para su gusto.

La situación se puso delicada cuando Laura Bozzo le pidió una explicación a él luego de supuestamente haber dicho que ellas no merecían estar en la final. Salvador le dijo que debía agradecerle todo lo que llegó a avanzar en la competencia, debido a que su supuesta posición la obtuvo por él. Luego Navarro le comentó que no era justo que hablara supuestamente a sus espaldas.

Tras ese cruce de palabra todo tomó otro curso porque inició una discusión que estuvo acompañada de gritos y hasta faltas de respeto de ambas partes. En medio del escándalo que se registró dentro del reality show, la peruana tomó la determinación de pedirle ayuda a Toni Costa para buscar la calma por la pelea que protagonizaron los actores de telenovela.

“No estás en una pandilla. No estás en una favela de Brasil”, le respondió el villano de televisión. Por su parte, Navarro le dijo: “Así hablo yo”, al tiempo que le recalcó que no estuviese “hablando mier*** a sus espaldas”.

Luego todo se puso peor porque Zerboni le dijo que si con ese comportamiento creía que iba a tener abiertas las oportunidades en el campo laboral. “Yo respeto a las mujeres. ¿Y así quieres tener trabajo allá afuera en serio?“. La actriz consideró que era necesario darle una respuesta contundente y le comentó que: “Lo he tenido toda mi vida. ¿Lo quieres tener tú? Siendo un rastrero y un jugador sucio”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

“Si vengo de un barrio eso no limita mi trabajo. Si ha tenido trabajo él que es un drogadicto periquero”, finalizó diciendo la venezolana.

Te puede interesar:

· Toni Costa y Daniella Navarro desafiaron a Laura Bozzo por su comportamiento en ‘LCDLF2’

· Daniella Navarro le dice a Nacho Casano: “Prontito apagan la luz”

· Hija de Daniella Navarro le pide que no haga más travesuras en ‘La Casa de los Famosos 2’