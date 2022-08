Carolina Sandoval se ducha frente a sus seguidores y cubre su cuerpo con una planta

Carolina Sandoval siempre se muestra tal como es en las redes sociales y eso la ha llevado a tener casi 3 millones de seguidores en Instagram. En esta oportunidad la influencer y presentadora venezolana se dio una ducha y cubrió su cuerpo nada más y nada menos que con una planta.

“Así nos bañamos aquí”, dijo “La venenosa” dijo en este video que tiene más de 10,900 me gustas en esa plataforma digital.

“Los martes amanezco feliz y me baño tempranito porque es “Martes de Cuéntamelo Todo” mi #podcast con temas tan reveladores como este baño íntimo. De hecho mi gente, que hablando de cosas íntimas, a mí me dijeron que a mis plantas había que darle mucho amor y en eso ando…bañándome con ellas, cantándoles mi canción del momento y contándole mis secretos más privados…les cuento todo. Así es que los dejo por ahora y los invito a buscar cosas que los haga muy feliz, a mi me hace feliz bañarme y contarles a ustedes cosas lindas”, escribió la venezolana junto al video que ha cosechado más de 500 comentarios.

Hace algunos días Carolina Sandoval cumplió con el reto de meterse en una bañera con hielo y lo hizo luciendo un ajustado traje de baño. La venezolana superó esta situación, lo cual fue un reto para su ansiedad.

“Alguien me había dicho que tener grasa en el cuerpo me ayudaría más a soportar este reto de @jorgeriverapt de #crioterapiapero comprobé que era mentira la grasa no cambia nada. Les cuento que esto era un reto para mi por muchas razones, incluida mi ansiedad porque todo se trata de un trabajo mental y pues en eso ando a diario “controlar mis pensamientos o no hacerles tanto caso”. El tema mi gente es que les agradezco mucho su apoyo para este momento…lo había intentando ya tres veces y no lograba poner mis brazos en el pecho ni sentarme en el agua congelada, pero gracias a ustedes, a @jorgeriverapt y @milcabaaby_x3 pude durar por lo menos 30 segundos. Posdata: Todos los días hay que probar algo nuevo cada día y superar tus propios retos”, dijo ella.

