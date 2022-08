“A Daniella Navarro los besos de Nacho Casano le salieron caros”, dice el público de LCDLF2

Daniella Navarro ha sido la última eliminada de La Casa de los Famosos 2. El público en las redes sociales, tanto del programa, como en nuestra fan page de Facebook -El Diario de Nueva York- ha celebrado la eliminación de la actriz venezolana, quien durante las primeras semanas del reality partía como verdadera favorita.

Muchos hechos sucedieron dentro de La Casa de los Famosos que hicieron que Daniella perdiera el favor del público. La gota que rebalsó el vaso, para muchos, fue la relación con Nacho Casano el detonante. ¡Muy pocos creen en este romance! Muchos argumentan que tanto ella como Nacho sostuvieron una relación de cara al público, con la única intención de mantenerse juntos hasta la final.

La eliminación de Laura Bozzo les permitió a Nacho y a Daniella, posiblemente, creer que los fans estaban de su lado. Pero no, al final del día muchos afirman que todo esto le jugó en contra. Sobre todo porque la salida de Laura no pareció afectarla, aún cuando ella misma asegura quererla de manera honesta.

La caída de Daniella Navarro

El público se enamoró de Daniella Navarro porque supo hacerle frente a Niurka Marcos. Porque no le tuvo miedo ni a su fama, ni a su personalidad. El público vio encantado cómo Daniella Navarro se convirtió en una leona para defender a Laura Bozzo, a quien los primeros meses trató con verdadero mimo y amor. El público creyó en las palabras de Daniella Navarro cuando decía no ser perfecta, pero aseguraba que buscaba cuidar todo lo que su hija pudiera ver de ella.

Pero todo eso cambio y no fue de la noche a la mañana, el proceso fue paulatino. El público empezó a perder “engagement” con la venezolana por una serie de circunstancias que la convirtieron en la única villana del reality de Telemundo.

Los fans comenzaron a ver cómo las palabras de Osvaldo Ríos tomaban forma. El puertorriqueño, a su salida de La Casa de los Famoso, aseguró que Daniella Navarro parecía no tener palabras positivas sobre ningún miembro de la casa. Y acompañado a esto, los fans pudieron ver que no hubo día en el ésta no hablara mal de Ivonne Montero.

Daniella siempre dijo que no buscaba predicar con el ejemplo, sin embargo, los fans de Ivonne Montero, Salvador Zerboni y del reality en si, afirmaban que excusarse de esta manera la hacía ver a ella misma muy mal, porque parecían simples excusas para tapar el hecho de encabezar una ola de odio en contra de la actriz mexicana.

Daniella Navarro protagonizó los peores hechos de violencia dentro de la casa. El público del 24/7 fue testigo de cómo muchos de éstos fueron planeados. Ella anunciaba horas o días antes que pronto explotaría en contra de Ivonne Montero o Salvador Zerboni. Siempre anunció un posible enfrentamiento en contra de Nacho Casano, el cual nunca llevó a cabo. Los fans, después de muchos de estos conflictos empezaron a decir: “Me ha decepcionado Daniella Navarro”, “Daniella tiene que salir”, “Dani se me ha caído del pedestal”.

Contenido igual violencia

Dentro de La Casa de los Famosos palabras como contenido y congruencia fueron usados por muchos como sinónimos de violencia. Diario se escuchaban conversasiones entre Daniella Navarro, Nacho Casano, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Natalia Alcocer, Niurka Marcos y Juan Vidal en las que afirmaban que ellos sí hacían contenido.

Daniella Navarro y Laura Bozzo se adueñaron de esta palabra, contenido, para decirle al público que ellas sí hacían contenido. Y buena parte del público empezó a defender este argumento. Contenido, entonces, al menos por parte de éstos fue: agredir, insultar, sobajar, gritar y humillar. A todo esto se opusieron los fans de Ivonne Montero y Salvador Zerboni, quienes fueron las verdaderas víctimas de Laura y Daniella.

