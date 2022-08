Caso Cristiano Ronaldo: “Otros clubes no lo quieren y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United lo quiera”

Vaya verano el que tiene Cristiano Ronaldo en el Manchester United, mientras transcurre la pretemporada se avisa de una posible salida y él da motivos para no quedarse. La situación se ha vuelto tensa y un defensor histórico como Jamie Carragher manifestó que el vestuario podría no querer al portugués.

Todo parece indicar que al ‘7’ no le agrada quedarse a jugar en un Manchester United sin Champions League, pero tampoco recibe ofertas para poder marcharse. En esa diatriba se ha mantenido en las últimas semanas y la situación empieza a complicarse para él.

En ese sentido, en defensor histórico del Liverpool F.C. Jamie Carragher manifestó que la situación con el portugués es complicada.

“Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, declaró en Overlap, de Sky Bet.

Su opinión no le resta méritos a la carrera de CR7 y siente que dejarle salir es la mejor decisión que puede tomar el club:

“Dejarle salir es la única opción para el club. Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el fútbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar”, dijo Neville.

Ten Hag también está incómodo

El neerlandés Erik Ten Hag, nuevo entrenador del Manchester United, manifestó su descontento tras la salida de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso contra Rayo Vallecano en Old Trafford el pasado domingo.

CR7 jugó todo el primer tiempo y fue sustituido en el medio tiempo por Amad Diallo. Luego fue captado abanadonando el estadio sin todavía terminar el compromiso. Una acción que no le gustó el DT de los Diablos Rojos.

“Ciertamente no apruebo eso. Esto es inaceptable para todo el mundo. Somos un equipo, una plantilla. Hay que quedarse hasta el final”, declaró Ten Hag a Viaplay Sport.

