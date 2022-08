Chicharito Hernández enfrentó a las Chivas 12 años después y no pudo aplicar la ley del ex: “No jugué muy bien”

Foto: Harry How / Getty Images

Javier Chicharito Hernández vivió una jornada emotiva este miércoles en el SoFi Stadium al enfrentarse 12 años después a sus Chivas de Guadalajara con la camiseta de LA Galaxy, en el duelo por la Leagues Cup Showcase.

LA Galaxy venció al Rebaño Sagrado 2 goles por 0 gracias a los tantos de Dejan Joveljic a los 25’ y de Jonny Pérez al 62. Chicharito solo pudo jugar el primer tiempo y remató dos veces al arco sin mayor suerte.

“Es fantástico, este estadio tiene un gran ambiente. Es un momento fantástico para la MLS y la Liga MX. Conseguimos un buen resultado y esto nos da mucha confianza”, declaró Chicharito al acabar el encuentro para televisión ESPN.

Chicharito reconoció que no fue su mejor partido

“Hoy no jugué muy bien, pero no quiero tener una temporada como el año pasado, que marqué mucho pero no lo hicimos bien como equipo”, reconoció el delantero mexicano de 34 años de edad.

Chicharito solo jugó 45 minutos, remató dos veces desviado del arco y no pudo tener una jugada clara y manifiesta de gol contra su exequipo.

Fue la segunda vez que Chicharito pudo enfrentar a las Chivas tras marcharse a su aventura europea.

“Fue fantástico, es un día especial. Estas oportunidades son fantásticas. Estoy muy agradecido y me encantó ver tantos aficionados de Chivas”, dijo.

La primera vez que Chicharito enfrentó a las Chivas fue con el Manchester United en 2010, en un duelo realizado en el Estadio Akron. Luego pasó por clubes como Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla FC, West Ham y LA Galaxy.

También podría interesarte:

– Leagues Cup Showcase: Chivas se quedó sin goles y cayó frente al LA Galaxy con Chicharito Hernández en cancha [Videos]

– Club América saca la cara por la Liga MX: venció en penales al río de estrellas de LAFC [Videos]

– Caso Cristiano Ronaldo: “Otros clubes no lo quieren y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United lo quiera”