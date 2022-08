“Como una vez al día”: La desgarradora confesión de una anciana que vive con una jubilación mínima

Llegar a la tercera edad no es algo sencillo, sobre todo para habitantes de algunos países Latinoamericanos, en donde el tema de las pensiones suelen ser poco justas para todos aquellos que entregaron su vida entera a su trabajo y que ahora en el retiro, simplemente se esfuerzan por sobrevivir con el poco dinero que reciben.

Claro ejemplo de está terrible problemática social es una entrevista realizada recientemente por el canal de televisión A24 de Argentina a una anciana, la cual contó con la voz entrecortada, cómo es sumamente complicado vivir con tan solo $250 dólares que le dan de pensión.

La mujer inició la conversación indicando que no tuvo una juventud sencilla, ya que se vio obligada a mudarse a otra ciudad en búsqueda de mejores oportunidades, lo cual le llevó a vivir un tiempo en la indigencia, pero luego encontró un trabajo en el que se desempeñó toda su vida y ahora está jubilada; sin embargo, el dinero que le dan le alcanza para muy poco.

“(Vivo con eso) sufriendo privaciones, midiendo, buscando los precios; no compro marcas, compro las más baratas; los primeros días que cobro, cubro las cuentas básicas: la luz, el gas, tengo teléfono de línea, bueno, trato mantenerlo… no tengo cable, no tengo televisión; todo eso, todo de lo que uno se puede privar”, explica la mujer.

Pero la anciana se quebró al momento de contarle al reportero que en ocasiones, ha llegado a comer tan solo una vez en el día, y algo sencillo, pues no le alcanza para más.

“Soy provinciana, me crie en la indigencia, en la pobreza; después, comía salteado, una vez por día… y en la noche algo. Yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica…Tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible”, externó mientras rompió en llano.

Rápidamente, esta entrevista se volvió viral y aunque algunas personas de Argentina han externado su deseo de apoyar a la mujer, otros indicaron que desafortunadamente, es la realidad de millones de personas en este lado del mundo cuando se llega a la tercera edad.

Te puede interesar:

* Los 5 estados de EE.UU. con los impuestos más bajos para jubilarte

* Cuánto podrían aumentar las prestaciones de Seguridad Social con un aumento al salario mínimo de $15 dólares

* ¿Cuánto dinero necesitas ahorrar para retirarte cómodamente a los 67 años en Estados Unidos?