Adamari López enfrentó a Daniella Navarro y le pregunta si besó a Toni Costa en ‘LCDLF2’

La participación de Daniella Navarro dentro de ‘La Casa de los Famosos 2‘ fue una de la más controversiales por su vínculo con varios concursantes del reality show. A su vez, ella había sido relacionada con tres personas con las que se dejó ver sin problema. Sin embargo, hace algunos días también dijeron que la venezolana había tenido algo con el bailarín Toni Costa.

“Pero (Nacho) no fue con la única persona con la que se besó. Daniella se besó con Toni también”, manifestó Adamari López.

La boricua en días pasados había dicho que Daniella y su expareja se habían besado, hecho que tomó por sorpresa a más de uno en el programa ‘Hoy Día’. Sin embargo, en el video que compartieron en las redes sociales los seguidores le dijeron que no le creían y que mostrara las pruebas que tenía. Por ello, la conductora de televisión no dudó en consultarle a ella si de verdad eso sucedió.

“Yo tengo una pregunta que hacerte, porque en algún momento yo dije que tú te habías dado un besito de piquito con Toni y que Nacho no era la única persona con la que te habías besado… ¿Eso realmente pasó, no pasó, te habías dado unos tragos, fue una cosa tonta o qué fue lo que pasó ahí?“, dijo la madre de Alaïa Costa López.

“Hola mi hermosa… sí me sorprendió porque me lo mostraron ahorita en la mañana y yo, ‘a la… qué es eso?’ Pero no, yo con las únicas personas que me di besito en la boca fue con Eduardo y con Nacho, ni siquiera con Salvador, con Salvador fue un coqueteo en la barbilla”, respondió con cortesía la venezolana.

A su vez, muchos internautas calificaron las primeras declaraciones de López como irresponsables debido a que realizó una acusación sin saber si había pasado. Por ello, muchos habían señalado en los comentarios que nunca vieron nada dentro de la casa más famosa de habla hispana del momento.

Además, fueron muchos los comentarios donde aseguraban que ella no había superado a su ex y que podría estar en búsqueda de perjudicar la relación que tiene actualmente el padre su hija.

Te puede interesar:

· Adamari López espera que Toni Costa cumpla su promesa en caso de ganar ‘LCDLF2’

· ¿Un cuarto romance? Adamari López hizo un comentario que vincula a Toni Costa con Daniella Navarro

· Toni Costa sigue dando detalles de su vida personal y revela un acuerdo que tiene con Adamari López