Daniella Navarro lo apuesta todo por su relación con Nacho Casano fuera de ‘La Casa de los Famosos’

Daniella Navarro asistió a su primera gala tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’. En una noche donde la quinta finalista del reality show de Telemundo vivió muchas emociones, como el reencuentro con Laura Bozzo, ella apostó por su relación con Nacho Casano, la cual surgió en la última semana que la venezolana estuvo dentro del programa.

“Yo lo que les puedo decir es que a lo mejor dura hasta el lunes después de que veamos todos los fuetazos que nos hemos dado, que nos hemos dicho, pero lo vivimos y lo sentimos. Sabes, si el lunes sale y nos vemos los fuetazos y nos volvemos a empezar a detestar las otras versiones, pues que pase”, dijo la venezolana.

Tras la pregunta de Héctor Sandarti de qué si le apostaba al 100% a esta relación, ella dijo: “Hoy sí le apuesto”, fue la respuesta que dio con una gran sonrisa.

En esta misma gala ella vivió el reencuentro con Laura Bozzo, quien había salido molesta de la casa debido a la relación de Navarro con Casano. El momento fue emocionante y finalmente ambas se abrazaron y compartieron sus emociones sobre lo que había sucedido.

“Yo solo quería protegerte. Te lo juro, te lo juro. Yo solo quería protegerte. Yo sentía que no sé… A mí no me importa, tú sabes que yo soy una loca y no tengo problemas con la vida sexual de nadie. Eso no era lo que atacaba: yo tenía miedo de que te hicieran daño. Pánico. Porque ese monstruo para mí es… Mama, te extrañé”, le dijo Bozzo, con abrazo incluido.

Daniella Navarro se convirtió en la quinta finalista de ‘La Casa de los Famosos’ y ya posa con su medalla que la acredita como tal. Con su salida dentro de la casa quedaron nada más cuatro personas: Nacho Casano, Toni Costa, Salvador Zerboni e Ivonne Montero. Uno de ellos será el ganador de los $200,000 de premio.

Sigue leyendo: Así fue el electrizante reencuentro de Laura Bozzo con Daniella Navarro fuera de ‘La Casa de los Famosos’

Toni Costa dice que extraña a Laura Bozzo y el público reacciona: “Ay Tony, si supieras”

Ivonne Montero y Salvador Zerboni abren sus corazones, pero Daniella Navarro no les cree y hace muecas

Así se vivió la salida de Daniella Navarro de ‘La Casa de los Famosos’