Así fue el electrizante reencuentro de Laura Bozzo con Daniella Navarro fuera de ‘La Casa de los Famosos’

Daniella Navarro y Laura Bozzo se reencontraron fuera de ‘La Casa de los Famosos’. La presentadora de televisión de origen peruano había salido hace más de una semana del programa de Telemundo algo enojada con la venezolana debido a la relación sentimental que ahora mantiene con Nacho Casano, quien es uno de los cuatro finalistas.

El reencuentro se dio en el set de ‘La Casa de los Famosos’ en medio de mucha emoción. Tras unos segundos de suspenso en el que ambas estuvieron frente a frente, Bozzo gritó “mamá” y se dieron un fuerte abrazo en medio de muchos aplausos y gritos. Las lágrimas no se hicieron esperar.

“Yo solo quería protegerte. Te lo juro, te lo juro. Yo solo quería protegerte. Yo sentía que no sé… A mí no me importa, tú sabes que yo soy una loca y no tengo problemas con la vida sexual de nadie. Eso no era lo que atacaba: yo tenía miedo de que te hicieran daño. Pánico. Porque ese monstruo para mí es… Mama, te extrañé”, dijo Bozzo antes de darle otro abrazo a Navarro.

“Yo sentía que estaba en uno de mis programas en el que me decía mi hija ‘mamá, te presento a mi novio’ y yo decía ‘este desgraciado’ y lo quería ahorcar, porque yo siempre, Dani, te vi como una hija. Yo refugié en ti todo ese cariño y no es que yo juzgue tu vida sexual, pero no era eso. A mí me daba asco, pero nada tú, yo sentía que él te quería usar”, continuó Bozzo, ya sentada y mucho más calmada.

“Yo lo sé mamá, yo lo sé. A mi lo que me dolió es tu manera de hacer las cosas. La manera para mi… que me hayas dicho que estaba muerta para ti…”, relató Navarro.

Durante la cena de eliminación en la que Laura Bozzo salió del programa Daniella Navarro y Nacho Casano presentaron su relación sentimental y la noticia no le cayó nada bien a Bozzo. Luego, en una de las galas tras su salida, dijo:

“Yo voy a venir mañana, yo tengo que venir todas las galas a hacer escándalo, perdoname. Se van a aburrir sin mi. A los que salgan… cuando salga Daniella yo la voy a recibir. Yo Laura Bozzo la voy a recibir. 5 millones de vistas va a tener el programa”.

